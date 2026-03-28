محمد بن راشد: الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر وكذلك دولة الإمارات

سموه بارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم

  دبي - الإمارات اليوم
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»، اليوم: "احتفت دولة الإمارات اليوم باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك في أحد أهم سباقات العالم للخيول في عامه الثلاثين". 
وأضاف سموه: "إنجاز جديد لرياضة الإمارات … وإنجاز متجدد في نجاح التنظيم والاستضافة .. ونبارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم". 
وتابع سموه: "الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر  وكذلك دولة الإمارات .. وكذلك شعب الإمارات. حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها وقوتها".

