محمد بن راشد: الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر وكذلك دولة الإمارات

سموه بارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»، اليوم: "احتفت دولة الإمارات اليوم باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك في أحد أهم سباقات العالم للخيول في عامه الثلاثين".
وأضاف سموه: "إنجاز جديد لرياضة الإمارات … وإنجاز متجدد في نجاح التنظيم والاستضافة .. ونبارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم".
وتابع سموه: "الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر وكذلك دولة الإمارات .. وكذلك شعب الإمارات. حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها وقوتها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news