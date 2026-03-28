غوسدن: شخصية «أمبودسمان» حسمت لقب «دبي تيرف»

أكد عضو الجهاز التدريبي للجواد «أمبودسمان» ثيدي غوسدن أن الخيل يمتلك شخصية مميزة تجعله خيلاً فريداً في مضمار السباقات، مشيراً إلى أنه يظهر حيوية كبيرة وروحاً قوية، حيث كان يسحب الفرسان حول حلقة الاستعراض تقريباً، ما يعكس طبيعته النشطة وحيويته في التعامل مع الفريق.

وقال غوسدن لـ«الإمارات اليوم» إن الجواد يشعر بالانتعاش والحيوية بعد العناية والتدريبات المناسبة، خاصة بعد الأمطار الأخيرة التي ساعدت على تحسين حالته البدنية، وهو ما ساهم في تتويجه بلقب «دبي تيرف» في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر عشبي (فئة 1) ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

وتحدث غوسدن عن مكانة الجواد بين خيول السباقات متوسطة المسافة التي تدربها العائلة، مؤكداً أنه يعد من الخيول المثيرة للاهتمام والتي طورت مسيرتها بشكل ممتاز، ويمثل إضافة قوية للفريق نظراً لإمكاناته الكبيرة في المنافسة.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون المشاركة في سباقات رويال أسكوت، ولا سيما سباق أمير ويلز الذي سبق وأن حقق الفوز فيه العام الماضي، موضحاً أن الفترة القادمة مناسبة لمنحه فترة راحة قصيرة لتجديد نشاطه قبل الاستعداد للتحديات المقبلة.

وفيما يتعلق بالسباقات الدولية مثل كأس المربين في نهاية الموسم، أوضح غوسدن أن الأمر لا يزال بعيد المدى، لكنه أشار إلى أن الفريق دائماً متحمس لمتابعة فرص الجواد في هذا النوع من المنافسات، معرباً عن أمله في أن يواصل الجواد مسيرته المميزة خلال العام وأن يكون جاهزاً لتقديم أداء رائع في كل السباقات المقبلة.