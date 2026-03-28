أحمد بن حرمش: انتصار «دارك سيفرون» يعكس جودة الخيول الإماراتية

أكد المدرب أحمد بن حرمش أن تتويج الجواد «دارك سيفرون» بلقب «دبي غولدن شاهين» في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر رملي يمثل إنجازاً كبيراً، خاصة أنه منحه الثنائية في أمسية كأس دبي العالمي، بعد الفوز السابق مع الجواد «نيتف أبروتش». وأوضح ل"الإمارات اليوم" أن هذا الانتصار يؤكد قدرة الخيول الإماراتية على المنافسة على أعلى المستويات، ويعكس جودة التدريب والتخطيط الدقيق الذي يقوم به الفريق.

وأشار إلى أن الجواد «دارك سيفرون» أظهر سرعة وقوة كبيرة منذ انطلاقته، مؤكداً أن اختيار السباق والمسار المناسب كان عاملاً أساسياً في تحقيق الفوز. وأضاف أن التدريب المكثف ومتابعة أداء الجواد في التدريبات السابقة مكن الفريق من وضع الاستراتيجية المثلى، ما ساهم في استغلال إمكاناته بأفضل شكل ممكن على المسافة الرمليّة.

وأوضح أن هذه الثنائية تمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق الإماراتي، مؤكداً أن الهدف دائماً هو تعزيز نجاح الخيول في السباقات الكبرى ومواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد العالمي. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الانتصارات تمنح الفريق حافزاً إضافياً للاستعداد للمستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات في أمسيات السباقات المقبلة.