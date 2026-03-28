المدرب الياباني تاكاياناغي: لقب "ديربي الإمارات" انطلاقة واعدة لـ "ووندر دين"

أكد المدرب الياباني تاكاياناغي داسوكو سعادته الكبيرة بتتويج الجواد "ووندر دين" بلقب "ديربي الإمارات" في كأس دبي العالمي للخيول، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدمه كان نتيجة ثقة كبيرة سبقت انطلاق السباق، خصوصاً بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في مشاركته السابقة في كأس السعودية، مشدداً على أنه يعتبر هذا اللقب هو انطلاقة واعدة للجواد في السباقات المقبلة.

وقال تاكاياناغي لـ "الإمارات اليوم": "إن زيادة المسافة كانت عاملاً حاسماً في إبراز قدرات الجواد، إلى جانب ملاءمة أرضية مضمار دبي له، وهو ما عزز من فرصه في تحقيق الفوز".

وتحدث تاكاياناغي عن تفاصيل السباق، وقال: "الأمتار الأخيرة لم تكن سهلة، خصوصاً مع اشتداد المنافسة واقتراب "ووندر دين" تدريجياً من الصدارة، في ظل مقاومة قوية من بقية الخيول".

وأضاف: "توقعت تراجع المتصدر في وقت مبكر، لكن استمرار التحدي حتى الأمتار الأخيرة زاد من حدة التوتر، قبل أن ينجح الجواد في حسم السباق بفضل قوته وتركيزه".

وأشار إلى أن الخطة المقبلة تتضمن التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في سباقات كبرى، حيث سيغادر الفريق مباشرة من دبي، في خطوة تعكس طموحهم لمواصلة النجاحات على المستوى الدولي.

واختتم المدرب تصريحاته، قائلاً إن: "الجواد "ووندر دين" لا يزال في مرحلة التطور، سواء ذهنياً أو بدنياً، وهو ما يجعلني متفائلاً بمستقبله، إذ أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمسيرة واعدة قد تحمل المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة".