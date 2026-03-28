نايف السيد: الجواد «بانشنغ» نفذ التعليمات بدقة عالية في «غودولفين مايل»

أعرب مالك الجواد «بانشنغ» نايف السيد عن سعادته الكبيرة بفوزه بالشوط الثاني من كأس دبي العالمي «غودولفين مايل»، مؤكداً أن مجريات السباق سارت تماماً كما خُطط لها مسبقاً، بفضل الاستراتيجية التي تم إعدادها بعناية قبل الانطلاقة.

وأوضح لـ «الإمارات اليوم» أن جميع التعليمات تم تنفيذها بدقة عالية، وهو ما ساهم في تكامل كافة العناصر لصالح الفريق في النهاية، مشيداً بالعمل الجماعي والاعتماد على التحليل الدقيق الذي كان له دور حاسم في تحقيق هذا الفوز.

وأضاف أن الأسبوع الذي سبق السباق كان مهماً للغاية، حيث أتاح فرصة للدخول كشريك مع المالك الرئيسي، ليصبح جزءاً من مجموعة الملاك الذين آمنوا بإمكانات الجواد منذ البداية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أثمرت سريعاً وحققت نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وتحدث نايف السيد عن الخطوة المقبلة، موضحاً أن الخطة تتجه لعودة الجواد إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المدرب الذي قدم عملاً مميزاً منذ اليوم الأول. ووجّه الشكر له، مؤكداً أنه كان واثقاً دائماً من قدرات الجواد، وكان يردد باستمرار أن إمكاناته الحقيقية ستظهر في سباقات كبيرة من هذا النوع.

وأشار إلى أن الجواد خاض منافسات قوية وصعبة في السابق، وهو ما ساهم في صقل قدراته وتجهيزه لهذا المستوى، مضيفاً أن ما تحقق اليوم هو نتيجة طبيعية لهذا الإعداد المتواصل. واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته الكبيرة بالأداء، وتفاؤله بما يحمله المستقبل من تحديات وإنجازات جديدة.