المعتصم البلوشي: فرحة لقب «دبي كحيلة كلاسيك» ستحرمني من النوم لمدة أسبوع

عبّر الفارس المعتصم البلوشي عن فرحته العارمة بعد فوزه بالشوط الأول في كأس دبي العالمي «دبي كحيلة كلاسيك»، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لجهود كبيرة وتخطيط مسبق قبل السباق، مشيرًا إلى أن فرحة الانتصار قد تحرمه من النوم لمدة أسبوع على الأقل.

وقال البلوشي لـ «الإمارات اليوم» إنه رسم سيناريو الفوز في ذهنه قبل السباق، وكرره خلال التدريبات مرات عديدة، حتى أصبح جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية التي اعتمدها على أرض المضمار.

وأضاف: «كنت أتخيل كل تفاصيل الشوط قبل انطلاقه، من توقيت كل حركة إلى كل استدارة، وكان الحصان منسجمًا معي تمامًا، ما منحني ثقة كبيرة قبل البداية».

وأوضح أن فرحته بالفوز لا يمكن وصفها بالكلمات، قائلًا: «اليوم فرحة لا توصف، أشعر وكأنني لن أنام لمدة أسبوع من شدة الحماس والسعادة. لا أصدق أن هذا الانتصار تحقق، وأنا فخور جدًا بما أنجزناه».

وعن أفضل لحظات السباق، أشار إلى اللحظة التي بدأ فيها تطبيق خطته بنجاح، وقال: «أفضل لحظة كانت مع انطلاقة الشوط، حين شعرت بأن كل شيء يسير وفق السيناريو الذي رسمته مسبقًا، وأن الحصان يتجاوب معي بشكل مثالي، وكان التنفيذ سلسًا وسريعًا كما تخيلت».

واختتم البلوشي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز والاستعداد الذهني قبل كل سباق، مشددًا على أن الفوز ليس وليد الصدفة، بل نتيجة للتخطيط والتدريب والانسجام بين الفارس والحصان، قائلًا: «كنت أكرر هذا السيناريو في ذهني مرارًا قبل السباق، ما ساعدني على الاستعداد لأي مفاجأة، وكان الحصان مثاليًا في التنفيذ».