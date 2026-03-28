بث مباشر.. كأس دبي العالمي 2026

تنطلق الساعة 15:45 مساء اليوم السبت، الأمسية الـ30 من كأس دبي العالمي للخيول على مضمار ميدان، بمشاركة 100 من أفضل الجياد العالمية.

وتترقب الأنظار سباقات كأس دبي العالمي المخصّصة للخيول المهجنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة، من تسعة أشواط، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، وتتضمن الشوط الرئيس البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 مليون دولار، بمشاركة 9 خيول.