درّاجات الإمارات تحصد فضيتين في بطولة آسيا للمضمار البارالمبية

افتتح منتخب الإمارات للدرّاجات لفئة أصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للمضمار، المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بحصد ميداليتين فضيتين في أول أيام المنافسات، في بداية قوية تعكس جاهزية الفريق للمنافسة على منصات التتويج.

وجاءت الميدالية الأولى عبر اللاعبة سلامة الخاطري، التي أحرزت فضية سباق الكيلو لفئة C5، لتمنح المنتخب دفعة معنوية مبكرة في مشوار البطولة.

وأضاف عبدالله سالم البلوشي الميدالية الفضية الثانية في سباق الكيلو لفئة C4 للرجال، بعدما سجل زمناً قدره 1.12.731 دقيقة، ليحل في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية عن الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين، فيما جاء الأوزبكي أبرور إبراهيموف ثالثاً.

كما قدّم أحمد البدواوي أداءً لافتاً في تصفيات سباق الكيلو للرجال، محققاً رقماً شخصياً جديداً بلغ 1.10.500 دقيقة، أنهى به المنافسات في المركز السابع.

وقال محمد المروي، مدرب المنتخب، لـ«الإمارات اليوم»: إن «البداية الإيجابية تعكس مستوى التحضير الجيد للبطولة»، مشيراً إلى أن الطموح يتواصل لتحقيق المزيد من النتائج المميزة خلال الأيام المقبلة.