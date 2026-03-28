«هيت شو» و«فوريفر يونغ» الأوفر حظاً لمعانقة مجد «كأس دبي العالمي»

يتصدر الجوادان القطري «هيت شو» والياباني «فوريفر يونغ» المشهد بصفتهما الأوفر حظاً للفوز بلقب الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي»، البالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، والذي يقام ضمن الأمسية الـ30، المقررة اليوم على مضمار «ميدان»، بإجمالي جوائز يصل إلى 30.5 مليون دولار، وبمشاركة 101 من نخبة وأقوى الجياد على الساحة الدولية.

وينطلق حامل اللقب «هيت شو»، بشعار فريق «وذنان للسباقات» وتحت إشراف المدرب براد كوكس، من البوابة الخامسة «المثالية»، إلى جانبه «فوريفر يونغ» من البوابة السادسة، وهو الطامح لتحقيق لقب تاريخي أول له في دبي، وإهداء بلاده لقبها الثالث في تاريخ الكأس، بعد «فيكتوار بيسا» (2011) و«أوشبا تيسورو» (2023).

ويملك «هيت شو» فرصة سانحة لكتابة فصل جديد في سجلات الكأس، عبر تحقيق الثنائية، ومعادلة إنجاز «ثندر سنو» نجم فريق «غودولفين»، الذي يُعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز باللقب مرتين متتاليتين (2018 و2019).

بدوره، يسجل «فوريفر يونغ»، المملوك لسوسومو فوجيتا وتحت إشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، عودته الثانية إلى الشوط الرئيس، بعد حلوله ثالثاً في نسخة العام الماضي، لكنه يدخل نسخة 2026 مدعوماً بسجل حافل، بعدما حقق أربعة انتصارات في سباقات «جروب 1» خلال الموسم الماضي، أبرزها تتويجه في نوفمبر الماضي بلقب «بريدرز كب كلاسيك» الأميركي، ثم فوزه في فبراير الماضي بلقب «كأس السعودية».

كما يمنح الشوط الرئيس فرصة إضافية للجياد القطرية لتعزيز رصيدها من الألقاب، حيث يدفع فريق «وذنان للسباقات» بالجواد «تومبارومبا»، بإشراف المدرب حمد الجهني، والذي حل ثالثاً في «كأس السعودية» فبراير الماضي، وسبق له اختبار مضمار «ميدان» بحلوله وصيفاً في سباق «آل مكتوم للتحدي» في يناير.

ويواجه هذا الثلاثي منافسة قوية من جياد سبق لها التألق على مضمار «ميدان»، يتقدمها ثنائي المدرب بوبات سيمار، المتوج بلقب 2024 مع الجواد السعودي «لوريل ريفر».

ويدفع سيمار هذا العام بكل من الجواد البريطاني «إمبريال إمبيرور»، الذي عزز حظوظه بعد فوزه بسباق «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى ضمن أمسية «فاشون فرايداي»، ليحجز بطاقة التأهل المباشر، إضافة إلى الجواد السعودي «ووك أوف ستارز» بشعار «عذبة للسباقات».

ويطمح «ووك أوف ستارز» إلى إهداء السعودية لقبها الرابع في تاريخ الكأس، مستنداً إلى فوزه اللافت العام الماضي في «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، بفارق ستة أطوال عن أقرب منافسيه.

كما يحمل الشوط الرئيس فرصة للجياد الأميركية لاستعادة حضورها، بعد غياب عن اللقب منذ تتويج «كاليفورنيا كروم» عام 2016، حيث يمثلها هذا العام الجواد «ماجنيتيود»، بإشراف المدرب ستيف أسموسن، والذي يعد من أبرز المنافسين بعد نتائجه القوية أخيراً، بتحقيقه فوزين في سباقي «كلارك هانديكاب» و«رازورباك هانديكاب» في فبراير، مسجلاً زمناً قدره دقيقة و42 ثانية و10 أجزاء من الثانية، مع تصنيف «باير للسرعة» بلغ 102، في خامس مرة خلال مسيرته يتجاوز فيها حاجز 100 نقطة.

«غودولفين» يعوّل على 6 خيول لحصد 4 ألقاب

يعوّل فريق «غودولفين» العالمي على ستة من نخبة جياده للمنافسة على ألقاب أربعة من أصل الأشواط التسعة في أمسية «كأس دبي العالمي».

ويطمح الشعار الأزرق إلى تحقيق إنجازات جديدة، لاسيما على المضامير العشبية.

ويشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثانية «جروب 2») لمسافة 3200 متر عشبي، والبالغ مجموع جوائزه مليون دولار، عودة الجواد «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي.

ويدفع «غودولفين» باثنين من أبرز جياده في سباقات 1900 متر، للمنافسة على لقب الشوط الرابع «ديربي الإمارات» (الفئة الثانية «جروب 2») البالغ مجموع جوائزه مليون دولار، يتقدمها الجواد غير المهزوم «بايرومانسر»، القادم من السباقات اليابانية بإشراف المدرب كييجي يوشيمورا، مستنداً إلى سجله القوي كأحد أفضل أمهار العام بعمر السنتين على الأرضية الرملية في اليابان لعام 2025، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها فوزاً حاسماً في ديسمبر الماضي بسباق «زين نيبون نيساي يوشن» للفئة الأولى.

كما تتجه آمال «غودولفين» في «ديربي الإمارات» إلى الجواد «ديفون آيلاند» بإشراف شارلي آبلبي، وصيف سباق «2000 غينيز الإماراتي» في يناير الماضي، والذي سبق له تحقيق فوز على المضمار ذاته في ديسمبر لمسافة 1600 متر.

ويحمل الجواد «أومبودزمان»، بإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، راية «غودولفين» منفرداً في سباق «دبي تيرف» (الفئة الأولى «جروب 1») لمسافة 1800 متر عشبي، والبالغ مجموع جوائزه خمسة ملايين دولار، وسط طموحات كبيرة لتعزيز سجله، بعد تتويجه الصيف الماضي بلقبي «برينس أوف ويلز ستيكس» و«جودمونت ستيكس» ضمن موسم السباقات البريطاني.

كما يدفع المدرب شارلي آبلبي بالثنائي «رويال باور» و«باي ذا بوك» للمنافسة على لقب الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك» (الفئة الأولى «جروب 1») لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه ستة ملايين دولار.

مدرب واحد و6 منافسين في «غودولفين مايل»

يشهد الشوط الثاني «غودولفين مايل» (الفئة الثانية «جروب 2»)، برعاية «إعمار»، وبإجمالي جوائز يبلغ مليون دولار، مشاركة 12 خيلاً من قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، تمثل خمس دول مختلفة. ويبرز في السباق الحضور اللافت للمدرب بوبات سيمار، الذي يشرف بمفرده على نصف عدد الجياد المشاركة (6 خيول)، هي: «كوميشنر كينغ»، و«ميندلسون باي»، و«وورلد ريكورد»، و«دايموند ديلر»، و«زاندفورت»، و«ذا كامدن كولت».