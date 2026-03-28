عجمان يكثّف تحضيراته للقاء العين في الدوري 4 أبريل

عاد فريق عجمان إلى تدريباته الجماعية عقب فترة الراحة التي منحها المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش للاعبين بمناسبة عيد الفطر، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة العين ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين المقررة يوم الرابع من أبريل المقبل.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد مكثفاً خلال فترة التوقف الحالية، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

وفضّل المدرب الصربي الاكتفاء بالتدريبات اليومية دون خوض أي مباريات ودية، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني لمنح الأولوية للعمل الداخلي ومعالجة أوجه القصور التي أثّرت في نتائج الفريق أخيراً.

وكان «البرتقالي» قد اكتفى بحصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالدوري، بعد التعادل مع بني ياس، والخسارة أمام كلٍّ من الوحدة والبطائح، رغم تقديمه مستويات فنية جيدة في معظم فترات تلك المواجهات.

من جهته، أكد مدير الفريق محمد حسين أن الجهاز الفني رأى عدم الحاجة إلى خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف، مشيراً إلى أن التركيز ينصبّ على تصحيح بعض الجوانب الفنية، وعلى رأسها إهدار الفرص وغياب اللمسة الأخيرة، وهي عوامل حرمت الفريق تحقيق نتائج أفضل في المباريات الماضية، رغم أفضليته الفنية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن أجواء الثقة لاتزال حاضرة داخل النادي، ولا يوجد قلق من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن الأداء العام للفريق كان جيداً، وأن المرحلة الحالية من الدوري تشهد بطبيعتها تقارباً في المستويات وارتفاعاً في حدة المنافسة، سواء على صدارة الترتيب أو في صراع البقاء، ما ينعكس على نتائج جميع الفرق، وليس عجمان فقط».

ونفى مدير فريق عجمان ما تردد حول وجود خلافات بين المدرب غوران ولاعب خط الوسط بلال يوسف، مشيراً إلى أن «بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في بعض المباريات يعود إلى وجهة نظر فنية بحتة».

وأوضح أن: «وجود لاعبين مميزين مثل يحيى جبران، وتألق إسماعيل مؤمن، منح الجهاز الفني خيارات متعددة في خط الوسط، فيما يبقى بلال يوسف من أهم الأوراق البديلة التي يعتمد عليها المدرب خلال المباريات».

وأشار إلى أن: «مواجهة العين المقبلة تكتسب أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي عجمان للعودة إلى طريق الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مقابل رغبة الزعيم في مواصلة المنافسة على اللقب، ما ينذر بمواجهة قوية يتطلع خلالها البرتقالي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعكس تطور أدائه في الفترة الأخيرة».