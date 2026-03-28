اتحاد السلة يؤجل مباراتي الجولة الخامسة في «نصف نهائي» الدوري بسبب الأمطار

قرّر اتحاد كرة السلة، تأجيل مباراتي الجولة الخامسة ضمن منافسات الـ«بلاي أوف» للدور نصف النهائي من الدوري، بسبب الظروف المناخية وتساقط الأمطار الغزيرة على الدولة.

وأكد اتحاد السلة في بيانه، أول من أمس، أنه حرصاً من الاتحاد على ترسيخ أعلى معايير السلامة، وضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تم تأجيل مباراتي الجولة الخامسة للدور نصف النهائي، اللتين كانتا من المقرر إقامتهما أمس الجمعة، وتجمعان النصر أمام مضيفه البطائح، والشارقة وضيفه شباب الأهلي، لتقامان يوم غدٍ (الأحد).

كما قرّر اتحاد السلة، بناء على تأجيل الجولة الخامسة، إجراء تعديل على موعد الجولة السادسة والختامية للدور نصف النهائي، والتي كان من المقرر إقامتها في 31 مارس الجاري، وتجمع شباب الأهلي أمام ضيفه النصر، والشارقة أمام جاره البطائح، لتقام الجولة في موعدها الجديد في الثاني من أبريل المقبل.