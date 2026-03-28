ديشان: يجب دائماً الاستمتاع بالفوز على البرازيل

قال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، بعد الفوز الودي على البرازيل 2-1 في المباراة الأولى من جولة المنتخب في الولايات المتحدة، أول من أمس، في فوكسبره (ماساتشوستس): «يجب دائماً تقدير الفوز على البرازيل».

وأضاف «قدمنا شوطاً أول بجودة عالية جداً مع انسجام فني ممتاز بين اللاعبين الأربعة في الهجوم، ووسط ميدان أحسن السيطرة. بعد ذلك، ومع اللعب بـ10 لاعبين (بعد طرد دايو أوباميكانو في الدقيقة 55)، كان لابد من إظهار جودة خاصة وقد نجحنا في الدفاع جيداً. ويجب دائماً الاستمتاع بالفوز على البرازيل».

وتابع: «ما أعجبني، أننا أصبحنا أصعب على المنافس، والمهاجمون لا يشغلون مراكز ثابتة».