فارسة بريطانية تحلم بتكرار إنجاز والدها في كأس دبي العالمي

تترقب الفارسة البريطانية، سافي أوزبورن، فرصة كتابة تاريخ جديد في سجلات أمسيات «كأس دبي العالمي»، التي تنطلق اليوم بأشواطها التسعة على مضمار «ميدان»، بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار.

وتطمح سافي إلى أن تصبح أول فارسة تُتوّج بلقب الشوط التاسع والرئيس، البالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، وأن تحقق إنجازاً عائلياً غير مسبوق، يتمثّل في تتويج أب وابنته باللقب.

وتُعوّل الفارسة سافي في طموحاتها بالشوط الرئيس على الجواد البريطاني «هارت أوف أونر»، الذي ينطلق في «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر رملي، من البوابة الرابعة، تحت إشراف والدها المدرب جيمي أوزبورن.

كما تحمل الأمسية الـ30 تطلعات كبيرة للفارسة سافي، لا تقتصر على الشوط الرئيس فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على تكرار إنجاز والدها في الشوط الرابع «ديربي الإمارات»، حيث تتولى قيادة الجواد «بروزرلي لف»، سعياً إلى تكرار نجاح والدها جيمي، الذي قاد الجواد «توست أوف نيويورك» للفوز بلقب «ديربي الإمارات» في نسخة عام 2014.

وتُعدّ مشاركتها في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» في النسخة الحالية الأهم في مسيرتها، رغم أنها سبق أن شاركت في أمسيات «الكأس العالمية» في ثلاث مناسبات سابقة ضمن أشواط مختلفة.

ودخلت سافي التاريخ في فبراير 2024 كأول فارسة تفوز بسباق على مضمار «ميدان»، وذلك على صهوة الجواد «أوزو»، الذي يشرف والدها جيمي على تدريبه، كما حققت في فبراير الماضي إنجازاً جديداً ضمن موسم «كرنفال سباقات دبي»، بعدما نجحت في الأمسية الختامية للكرنفال في قيادة الجواد «بروزرلي لف» للفوز بلقب سباق «طريق دبي إلى كنتاكي»، وحجزت له مقعداً للتأهل إلى أمسية «كأس دبي العالمي»، للمنافسة على لقب الشوط الرابع «ديربي الإمارات»، المؤهل بدوره إلى سباق «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير.

وتعتمد طموحات سافي في الأمسية الـ30 على أدائها المميّز برفقة والدها جيمي في موسم 2025-2026، وتحقيقها ستة انتصارات من أصل 38 مشاركة.