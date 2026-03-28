لابا كودجو يعتذر لمنتخب توغو.. ويستعد للحصاد مع العين

علمت «الإمارات اليوم» أن الهدّاف التاريخي لفريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، اعتذر عن تلبية دعوة منتخب بلاده للانضمام إلى المعسكر التحضيري المقام حالياً في المغرب ضمن فترة التوقف الدولي، والذي سيخوض خلاله منتخب توغو مباراتين وديتين أمام غينيا والنيجر.

ويتزامن اعتذار اللاعب مع مساعيه إلى استعادة جاهزيته لمرحلة حصاد الموسم، إذ يتصدر «الزعيم» جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، كما بلغ نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الـ17 في تاريخه، حيث سيلاقي منافسه الجزيرة، إضافة إلى وصوله لنهائي كأس الرابطة للمرة السادسة، حيث سيواجه نظيره الوحدة.

ومع تبقي نحو ثلاثة أشهر على نهاية عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل، يحلم الهدّاف بالتتويج بالثلاثية المحلية، بعد أن غاب «البنفسجي» عن منصات التتويج لفترة طويلة، رغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2024.

ويتصدّر لابا كودجو حالياً قائمة هدّافي دوري المحترفين برصيد 19 هدفاً، كما يحتل المركز الخامس في قائمة الهدّافين التاريخيين لبطولة الدوري برصيد 137 هدفاً، التي يعتليها علي مبخوت بـ227 هدفاً، يليه سيباستيان تيغالي ثانياً بـ184 هدفاً، وفابيو ليما ثالثاً بـ180 هدفاً، وفهد خميس رابعاً بـ175 هدفاً.

وكان كودجو تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أحدهما من الدوري الصيني، والآخر من أحد الأندية التركية، إلا أنه فضّل الاستمرار مع «الزعيم».

على جانب آخر، استأنف فريق العين تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة عجمان في الجولة المقبلة من بطولة الدوري، المقررة على استاد هزاع بن زايد مطلع أبريل، وكان اللاعبون قد حصلوا على إجازة قصيرة بعد مباراة يونايتد في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

