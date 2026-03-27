385 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور في "كأس دبي العالمي"

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي للخيول، عن تفاصيل مسابقات الترشيحات للجماهير، البالغ إجمالي جوائزها 385 ألف درهم.

وتنطلق غداً السبت، على مضمار "ميدان" النسخة الـ 30 في أمسية "كأس دبي العالمي" المتضمنة تسع أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 100 من خيرة وأقوى الجياد على الساحة الدولية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن مسابقة الترشيحات، تشمل قسمين، الأول يمثل مسابقة ترشيحات الأشواط السبعة، بجوائز تبلغ 150 ألف درهم، وعلى كل مشارك ترشيح الخيل الفائز في كل من الأشواط السبعة الأخيرة، بدءاً من الشوط الثالث وحتى التاسع.

وجاء القسم الثاني بجوائز قدرها 235 ألف درهم، ويضم مجموعة متعددة من المسابقات، أولها مسابقة الأشواط الثلاثية المنفردة والمخصصة للشوطين الثالث والرابع، حيث يجب على المشارك ترشيح الخيول الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث بصورة منفردة، ثم الشوط الرابع بصورة منفردة.

كما تضم أيضاً مسابقة "سوبر فيكتا الخاصة بالشوط الخامس "القوز للسرعة" ويتعين على كل مشارك ترشيح الخيول الفائزة بالمراكز الأربع الأولى في بطولة "القوز للسرعة".

وكذلك مسابقة الأشواط المزدوجة المتوسطة الخاصة بالشوطين (6 و7)، والأشواط المزدوجة الأخيرة الخاصة بالشوطين (8 و9)، والتي تتطلب من كل مشارك ترشيخ الخيول الفائزة في الشوطين السادس والسابع معاً، ثم الثامن والتاسع.

كما تضم مسابقة "جراند إكزاكتا" الخاصة بالأشواط (7 و8 و9) التي يتوجب فيها على كل مشارك ترشيح الخيول الفائزة بالمركزين الأول والثاني في الأشواط الثلاث الأخيرة من الأمسية.