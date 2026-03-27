2.4 مليار درهم جوائز أمسية "كأس دبي العالمي" في 30 نسخة

يزخر تاريخ "كأس دبي العالمي"، الأمسية الأقوى على صعيد سباقات الخيل عالميا، والتي تحتفي غداً السبت على مضمار "ميدان" بانطلاق نسختها الـ30، بجوائز مالية كبيرة، بلغ إجماليها منذ النسخة الأولى عام 1996 وحتى 2026 نحو 662 مليون دولار (ما يعادل 2.4 مليار درهم)، من ضمنها 251 مليون دولار (992 مليون درهم) خصصت للخيول الفائزة بالشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي".

وتشكل الجوائز المالية ركيزة أساسية تؤكد قوة ورفعة الأشواط التي تتضمنها الأمسية، في حدث نجح منذ انطلاقه في استقطاب أقوى الجياد على الساحة الدولية. وهو ما تؤكده النسخة الحالية، التي تضم ستة أشواط مصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفًا عالميًا، إلى جانب أربع أشواط مصاحبة مصنفة ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب 2».

ورغم اقتصار النسخة الأولى من كأس دبي العالمي عام 1996 على إجمالي جوائز بلغ 4.7 مليون دولار، إلا أن النجاحات التي حققتها الأمسية، والمكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي لرياضة سباقات الخيل، بالإضافة إلى مضمار "ميدان" التحفة المعمارية العصرية، أسست لزيادة عدد الأشواط، وهو ما ترافق بدوره مع ارتفاع إجمالي الجوائز المالية.

وترجع أسباب زيادة الجوائز إلى عدة عوامل، من ضمنها رفعة الأشواط في جذب نخبة الجياد سنويًا على الساحة الدولية، وهو ما انعكس بدوره على تصنيف الأمسية ضمن قائمة أفضل 100 سباق عالمي وفق الاتحاد الدولي للفروسية.