الخطيب يبتعد عن إدارة الكرة بـ «الأهلي» المصري

لاتزال توابع خروج الأهلي المصري من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مستمرة، فوسط حالة من الغضب الجماهيري أعلن النادي أن رئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب، سيبتعد عن الإشراف على شؤون كرة القدم، مع إحداث عدد كبير من التغييرات في القطاع نفسه، وكشف المتحدث باسم النادي أن مجلس الإدارة ألغى تفويضه للخطيب بإدارة كرة القدم، مع وجود تغييرات أخرى منتظرة مستقبلاً، وتكليف نائب رئيس النادي، ياسين منصور، وعضو المجلس، سيد عبدالحفيظ، بالإشراف على كرة القدم، مع منحهما كل الصلاحيات. وكان الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، وقد ودّع البطولة من ربع النهائي بخسارة أمام الترجي التونسي.