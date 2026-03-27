170 دولة تبث أمسية كأس دبي العالمي مباشرة

تحظى أمسية «كأس دبي العالمي» المرتقبة، غداً، في مضمار «ميدان» بمتابعة عالمية واسعة، مع تأكيد بث فعالياتها مباشرة في 170 دولة حول العالم، في نسخة تصل قيمة جوائزها إلى 30.5 مليون دولار.

ويُعدّ الحدث من أكثر سباقات الخيل انتشاراً على مستوى العالم، بمشاركة نخبة من الخيول تمثّل نحو 15 دولة، ضمن تسعة أشواط تتصدرها «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.

وقال نادي دبي لسباق الخيل، في بيان، إنه عمل على توسيع نطاق البث العالمي، بما يعكس المكانة الدولية المرموقة للحدث، عبر شبكة توزيع تلفزيوني ومنصات رقمية متعددة، بالتعاون مع شركة «ريس كورس ميديا جروب» (RMG)، ووكالتها «إتش بي إيه ميديا».

وتتولى شركة RMG، بالتعاون مع «تايم لاين تي في»، إنتاج وبث الفعاليات، بما في ذلك البرنامج العالمي «ورلد فيد»، حيث تم الاتفاق مع 37 محطة تلفزيونية لنقل الأمسية مباشرة، من بينها «تشانيل 7» التي ستبث الحدث للمرة الأولى على التلفزيون الرئيس في أستراليا، إلى جانب «سبورتسنت» الكندية، ومنصة «فانكود» التي تضم نحو 160 مليون مستخدم في الهند، كما تشمل قائمة القنوات الناقلة عدداً من أبرز الشبكات العالمية، من بينها «فوكس سبورتس» في الولايات المتحدة، و«إي إس بي إن وستار+» في أميركا الجنوبية، و«سوبر سبورت» في إفريقيا، إضافة إلى «يوروفيجن» و«فيا بلاي» و«سيتانتا سبورتس» في أوروبا.

وفي المنطقة العربية، ستنقل الفعاليات قنوات «دبي ريسينج»، و«ياس» (أبوظبي)، و«القناة الرياضية السعودية»، مع وجودها ميدانياً في مضمار السباق، بينما ستتاح المتابعة أيضاً في آسيا عبر قنوات يابانية ومن هونغ كونغ ومنصات رقمية متخصصة.

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي، في تصريحات صحافية أن «الإقبال القياسي على متابعة الحدث يعكس مكانته العالمية»، مشيراً إلى أن «التغطية التلفزيونية والرقمية تُمثّل نافذة رئيسة لنقل الحدث إلى الجمهور الدولي، ومؤشراً مهماً على شعبيته المتزايدة».

بدوره، أعرب مدير توزيع البث الدولي في RMG، سيب فانس، عن فخره بالشراكة المستمرة مع نادي دبي لسباق الخيل، وتطلعه لتحقيقها أرقام مشاهدة قياسية جديدة، في موسمها الـ10 منذ توليها مهام البث والإنتاج، وسيتمكن المسافرون على متن الطائرات والسفن، بما في ذلك رحلات طيران الإمارات، من متابعة السباقات عبر قناة «سبورت 24»، بينما ستقدم شبكة «سي إن إن» تغطية خاصة ضمن برنامج «ورلد سبورت»، إلى جانب توزيع وكالة «رويترز» لأبرز لقطات الأمسية على وسائل الإعلام العالمية.

وتوفر الجهة المنظمة خيارات متعددة للبث، تشمل الإشارة العالمية، أو البث المباشر من المضمار مع إمكانية التقديم المحلي، إضافة إلى تغطية خاصة ضمن برنامج «كراون جولز ريسينغ»، الذي يجمع أبرز السباقات العالمية ضمن عرض يمتد ساعتين ونصف الساعة.

