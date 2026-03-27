رئيس «يونايتد»: صدارة «الأولى» لا تعني الحسم

يحل فريق يونايتد ضيفاً على حتا، في الساعة 05:40 من مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتعد مباراة اليوم مهمة حيث تجمع منافسَين مباشرَين يسعيان للصعود إلى دوري المحترفين. إذ يحتل حتا المركز الخامس برصيد 34 نقطة، في حين يتصدر «يونايتد» الترتيب برصيد 43 نقطة.

وكان «يونايتد» قد ودع بطولة كأس رئيس الدولة، عقب خسارته أمام العين 0-2 في الدور نصف النهائي، يوم الأحد الماضي.

من جانبه، أكد رئيس نادي يونايتد، المولدوفي إيلي سابيانو، أن فريقه يتعامل بحذر كبير مع ما تبقى من منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، رغم تصدره جدول الترتيب، مشدداً على أن الحسم لم يتحقق بعد، وأن التركيز منصب على كل مباراة على حدة.

وقال سابيانو لـ«الإمارات اليوم»: «كانت الخسارة أمام العين مؤثرة، وشعر اللاعبون بخيبة أمل، وهو أمر طبيعي لفريق يملك طموحات كبيرة. قمنا بتحليل المباراة بهدوء، واستخلصنا الدروس، واعتبرناها جزءاً من عملية التطور، تعامل الجهاز الفني واللاعبون باحترافية، وتم تحويل التركيز سريعاً نحو أهدافنا في الدوري».

وأضاف: «تنتظرنا مباراتان صعبتان أمام حتا ودبا الحصن، وقد جاءت التحضيرات مركزة ومكثفة، ونحن نحترم جميع المنافسين، ونركز على أدائنا والانضباط وجودة اللعب، وهدفنا الحفاظ على الصدارة وضمان الصعود إلى دوري المحترفين».

وتابع: «الفارق الحالي إيجابي، لكنه لا يعني الحسم. لا تزال هناك مباريات مهمة، ونتعامل مع الجولات المتبقية بحذر واحترام لكل المنافسين، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم».

وعن مواجهة حتا، أوضح: «تحضيراتنا تركز على الانضباط والتدرج خطوة بخطوة، واللاعبون والجهاز الفني يعملون باحترافية، ونحن راضون عن الالتزام، ونسعى للحفاظ على الاستمرارية والتركيز حتى نهاية الموسم».

ووصف سابيانو تطور الفريق هذا الموسم بأنه نتيجة الاستقرار والتنظيم والعمل الجماعي داخل النادي، كاشفاً عن وجود نقاشات وتبادل آراء مستمر مع مدرب الفريق، الإيطالي أندريا بيرلو، ما يعزز التناغم بين الإدارة والجهاز الفني.

واختتم حديثه قائلاً: «دكة البدلاء عنصر مهم في موسم طويل، ونمتلك مجموعة متوازنة، وكل لاعب يدرك دوره، وقد أثبت البدلاء قدرتهم على الإسهام عند الحاجة، وهو ما يساعد في الحفاظ على مستوى الفريق».