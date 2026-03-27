فيصل خليل: وفرة النجوم ترفع التنافس في المنتخب

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، فيصل خليل، أن القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي تضم 24 لاعباً خلال المعسكر الحالي في أبوظبي، جاءت شاملةً لأفضل العناصر في دوري المحترفين.

وأشار إلى أن الوجوه الجديدة، التي تم استدعاؤها لأول مرة، وهم: جويلهرم دا سيلفا «بالا»، ويوري سيزار، وعثمان كامارا، ومامادو كوليبالي، وغلوبير ليما، وليوناردو أميسيميكو، تمثل إضافة قوية للمنتخب في المرحلة المقبلة، نظراً لما قدموه من مستويات مميزة مع أنديتهم.

وأوضح خليل أن المنتخب بات يتميز حالياً بوفرة النجوم، وهو ما يمنح المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، خيارات فنية متعددة، ويعزز في الوقت ذاته من حدة التنافس بين اللاعبين لإثبات جدارتهم، وهو ما كان يفتقده المنتخب خلال السنوات الماضية.

وشدد على أهمية استثمار فترات التوقف الدولي في خوض مباريات ودية، للوقوف على مستويات اللاعبين، خصوصاً العناصر الجديدة، بما يسهم في تعزيز الانسجام داخل صفوف المنتخب.

وقال خليل لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب يضم حالياً نخبة من كبار اللاعبين، ما يعزز من قوته في المرحلة المقبلة، ويجعل كل لاعب يحسب ألف حساب لحجز مكانه في التشكيلة، إذ إن الاستمرار في القائمة مرهون بالمستوى الفني».

وأضاف: «هناك لاعبون مميزون خارج القائمة الحالية لأسباب مختلفة»، مؤكداً أن ذلك سيدفعهم إلى تطوير مستوياتهم من أجل العودة مجدداً إلى المنتخب.

وعن المطلوب من الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، خاصة مع انضمام عناصر جديدة، أوضح أن التركيز يجب أن ينصب على خلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين، مشيراً إلى أن وفرة العناصر المميزة قد تدفع المدرب إلى إجراء تغييرات على مستوى الخطط وأسلوب اللعب.

وأكد أن اللاعبين المختارين حالياً هم الأفضل فنياً، بناءً على ما قدموه مع فرقهم هذا الموسم، لكنه تساءل عن غياب لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري، مشيراً إلى أنه في حال عدم إصابته، فإنه يتوقع عودته إلى المنتخب قريباً، نظراً لما يقدمه من مستويات لافتة.

وفي ما يتعلق بالمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب، إحداهما أمام فريق الوحدة، وقد أقيمت أمس، والأخرى أمام فريق «غلف يونايتد»، يوم الاثنين المقبل، خلال المعسكر الحالي في أبوظبي، قال خليل: «ليس المهم اسم الفريق الذي سنواجهه ودياً، بل الأهم تحقيق الانسجام بين اللاعبين، سواء كانت المباريات أمام فرق كبيرة أو غيرها».

واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن انضمام العناصر الجديدة يمثل فرصة مهمة لإثبات الذات، داعياً اللاعبين إلى استغلالها بالشكل الأمثل والتأقلم سريعاً مع المجموعة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يملك الوقت الكافي لإعداد المنتخب بالشكل المطلوب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج 27 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويُواصل المنتخب الوطني سلسلة تدريباته اليومية على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، حيث يقيم تجمعاً داخلياً ضمن فترة التوقف الدولية، وسيستمر حتى 30 من الشهر الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركات الكروية المقبلة، أهمها دورة كأس الخليج العربي 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027.

