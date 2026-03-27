26 جواداً من «الفئة الأولى» تخطف الأضواء في أمسية «كأس دبي العالمي»

تزخر قوائم الخيول المشاركة في أمسية «كأس دبي العالمي» التي تنطلق، غداً، على مضمار «ميدان» في نسختها الـ30، ويبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، بأسماء 26 جواداً من أبطال سباقات الفئة الأولى (جروب 1)، وتضم سجلاتها الذهبية 44 انتصاراً على صعيد هذه الفئة الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها «كالانداجان» الجواد الأعلى تصنيفاً عالمياً، والياباني «فوريفر يونغ» المرشح الأبرز للفوز بالشوط التاسع «الرئيس».

ويؤكد وجود هذا المحفل القوي من الجياد صاحبة الإنجازات، المكانة التي تتمتع بها أمسيات «كأس دبي العالمي» على خارطة سباقات الخيل عالمياً، ونجاحها سنوياً منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1996 في جذب صفوة الجياد على الساحة الدولية.

الشوط الافتتاحي

ويجذب الشوط الافتتاحي للأمسية الـ30، سباق «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للجياد العربية الأصيلة للفئة الأولى، ستة جياد تمتلك في سجلاتها 13 لقباً على صعيد سباقات «جروب 1»، يتقدمها الجواد «فيرست كلاس» الذي يضم وحده خمسة انتصارات على صعيد هذه الفئة، ويطمح إلى لقبه الثالث في «دبي كحيلة كلاسيك» بعد تتويجه عامَي 2022 و2025.

كما يبرز الجواد «مراد» بشعار «ياس للسباقات» بثلاثة انتصارات على صعيد الفئة الأولى، إلى جانب «مبيد» بشعار «إسطبلات الريف» صاحب اللقبين، مقابل لقب وحيد لـ«فلاح» و«فيزهر» و«جوستار».

«كأس دبي الذهبي»

كما جذب الشوط الثالث (كأس دبي الذهبي) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية (جروب 2) لمسافة 3200 متر عشبي، بطلين سبق لهما تحقيق أربعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى، ثلاثة منها باسم ممثل أستراليا الجواد «الرفاع»، كان آخرها في سبتمبر الماضي بتتويجه بلقب «سانت ليجر الإيرلندي»، إلى جانب ممثل البحرين الجواد «كابالو دي مار» الذي حقق لقبه الوحيد في سباقات «جروب 1»، في أكتوبر الماضي، بفوزه بسباق «جائزة قطر بريكس» على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

نجوم السباقات البريطانية

واستقطب سباق «القوز سبرينت» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 1200 متر عشبي، والبالغ مجموع جوائزه 1.5 مليون دولار، ثلاثة جياد سبق لها الفوز في سباقات «جروب 1»، يتقدمها نجما السرعة في مواسم السباقات البريطانية، الجواد الإنجليزي «خادم» المملوك لـ«السيدة فيترياني»، وممثل قطر «لازات» بشعار فريق «وذنان للسباقات»، حيث يمتلك كل منهما انتصارين في هذه الفئة، من بينها تتويجهما بلقب سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» لنسختَي 2024 و2025، ما يُنذر بمواجهة قوية بينهما في أمسية دبي 2026.

كما يضم الشوط الجواد الياباني «لوجال» الذي اتجه إلى دبي وفي رصيده خمسة انتصارات، من بينها فوز في سباقات الفئة الأولى (جروب 1) تحقق صيف 2024 على مضمار «ناكاياما».

بطل «بريدرز كب»

ويحمل الشوط السادس «دبي غولدن شاهين» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (جروب 1) لمسافة 1200 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه مليوني دولار، منافسة قوية تجمع خمسة جياد من أصحاب الإنجازات في سباقات الفئة الأولى، في مشهد يتصدره بطل «بريدرز كب سبرينت» الجواد الأميركي «بنتورناتو» الذي سيواجه تحدي بطلَي النسختين الأخيرتين، الجواد الإماراتي «دارك سيفرون» المتوج العام الماضي، إلى جانب «توز» حامل لقب نسخة 2024.

كما يضم الشوط نجمين آخرين في سباقات الفئة الأولى، مع عودة وصيف النسخة الماضية الجواد البريطاني «ناكاتومي» الذي يمتلك لقباً في سباقات «جروب 1» بتتويجه صيف 2024 بسباق «ألفريد جي فاندربيلت» على مضمار «ساراتوغا»، إضافة إلى الجواد الأميركي «لوفسيك بلوز» بطل سباق «بينغ كروسبي ستيكس» على مضمار «ديل مار» صيف العام الماضي.

هيبة «فاكتور شيفال»

ويشهد الشوط السابع «دبي تيرف» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي، البالغ مجموع جوائزه خمسة ملايين دولار، مشاركة جوادين متوّجين بألقاب الفئة الأولى، يتقدمهما بطل نسخة 2024 الجواد «فاكتور شيفال» المملوك لـ«تيم فاور ذ.م.م - جاري باربر»، الذي حقق لقبه الوحيد عبر «أمسية كأس دبي العالمي».

ويواجه في نسخة 2026 تحدياً كبيراً من منافسين بارزين، يتقدمهم ممثل «غودولفين» الجواد «أمبودزمان» القادم إلى دبي وفي رصيده انتصاران في سباقات «جروب 1» حققهما الصيف الماضي في بريطانيا، عبر سباقي «برينس أوف ويلز ستيكس» و«جودمونت ستيكس».

المصنف الأول عالمياً

يرفع المصنف الأول عالمياً في سباقات السرعة لعام 2025 الجواد «كالانداجان» بشعار «آغا خان» راية التحدي في الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، والبالغ مجموع جوائزه ستة ملايين دولار.

ويدخل «كالانداجان»، صاحب أربعة انتصارات في سباقات «جروب 1» من بينها «كأس اليابان»، المنافسة في مشاركته الثانية بدبي بعد حلوله وصيفاً العام الماضي، وسط صراع قوي مع نخبة جياد المسافات العشبية لمسافة 2410 أمتار، يتقدّمها الجوادان الإيرلنديان «إثيكال دايموند» المتوج بلقب «بريدرز كب تيرف» في نوفمبر الماضي، و«جيافيلوتو» صاحب لقب «كأس هونغ كونغ» 2024.

«فوريفر يونغ» لمعانقة المجد

يتصدر بطل «بريدرز كب كلاسيك» و«كأس السعودية» الجواد الياباني «فوريفر يونغ» قائمة أبرز المرشحين للقب، خصوصاً مع امتلاكه أربعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى.

ويواجه «فوريفر يونغ» التحدي أمام أربعة جياد أخرى تمتلك سجلات مميزة في هذه الفئة، يتقدمها القطري «هيت شو» بشعار «وذنان للسباقات»، الذي حقق في دبي العام الماضي أول ألقابه في الفئة الأولى.

كما تضم قائمة الشوط الرئيس ثلاثة جياد تمتلك في رصيد كل منها انتصاراً واحداً في سباقات الفئة الأولى، اثنان منها تحققا على مضمار «ميدان»، وهما السعودي «ووك أوف ستارز» والبريطاني «إمبيرال إمبيرور» المتوجان بلقبي «آل مكتوم للتحدي» في نسختي 2024 و2025، إلى جانب ممثل روسيا «تاب ليدر»، بطل «جائزة رئيس الاتحاد الروسي» على مضمار «كازان».