«الأبيض» يهزم فريق الوحدة في مباراة ودية

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 4 - 1 على الفريق الأول لنادي الوحدة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي ضمن التجمع الداخلي للمنتخب الذي سيستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

جاءت أهداف المنتخب عن طريق سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا ونيكولاس خيمينيز.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطي بقيادة المدرب الروماني اولاريو كوزمين على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مواجهة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل أمام فريق «غلف يونايتد» على استاد مدينة زايد الرياضية.

حضر المباراة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما حضرها ايضا النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله ناصر الجنيبي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد عبيد سالم الشامسي، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالمحسن الدوسري وفهد إسماعيل وأمل بوشلاخ، والأمين العام للاتحاد محمد الظاهري.