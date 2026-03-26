37 محطة تلفزيونية تنقل كأس دبي العالمي مباشرة إلى 170 دولة

تحظى أمسية «كأس دبي العالمي»يوم السبت المقبل في مضمار «ميدان» بمتابعة عالمية واسعة، مع تأكيد بث فعالياتها مباشرةً في 170 دولة حول العالم في نسخة تصل قيمة جوائزها إلى 30.5 مليون دولار.

ويُعد الحدث من أكثر سباقات الخيل انتشاراً على مستوى العالم، بمشاركة نخبة من الخيول تمثل أكثر من 12 دولة، ضمن تسعة أشواط تتصدرها «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات.

وقال نادي نادي دبي لسباق الخيل في بيان بأن النادي عمل على توسيع نطاق البث العالمي، بما يعكس المكانة الدولية المرموقة للحدث، عبر شبكة توزيع تلفزيوني ومنصات رقمية متعددة، وذلك بالتعاون مع شركة «ريس كورس ميديا جروب» (RMG) ووكالتها «إتش بي إيه ميديا».

وتتولى شركة RMG، بالتعاون مع «تايم لاين تي في»، إنتاج وبث الفعاليات، بما في ذلك البرنامج العالمي «وورلد فيد»، حيث تم الاتفاق مع 37 محطة تلفزيونية لنقل الأمسية مباشرة، من بينها «تشانيل 7» التي ستبث الحدث لأول مرة على التلفزيون الرئيسي في أستراليا، إلى جانب «سبورتسنت» الكندية، ومنصة «فانكود» التي تضم نحو 160 مليون مستخدم في الهند.

كما تشمل قائمة القنوات الناقلة عدداً من أبرز الشبكات العالمية، من بينها «فوكس سبورتس» في الولايات المتحدة، و«إي إس بي إن وستار+» في أمريكا الجنوبية، و«سوبر سبورت» في إفريقيا، إضافة إلى «يوروفيجن» و«فيا بلاي» و«سيتانتا سبورتس» في أوروبا.

وفي المنطقة العربية، ستنقل الفعاليات قنوات «دبي ريسينج»، و«ياس» (أبوظبي)، و«القناة الرياضية السعودية»، مع تواجدها ميدانياً في مضمار السباق، فيما ستتاح المتابعة أيضاً في آسيا عبر قنوات يابانية وهونغ كونغية ومنصات رقمية متخصصة.

وأكد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل علي آل علي في تصريحات صحافية أن «الإقبال القياسي على متابعة الحدث يعكس مكانته العالمية»، مشيراً إلى أن «التغطية التلفزيونية والرقمية تمثل نافذة رئيسية لنقل الحدث إلى الجمهور الدولي، ومؤشراً مهماً على شعبيته المتزايدة».