استاد الوصل يستضيف الأدوار الإقصائية لغرب آسيا في «أبطال آسيا 2»

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اعتماد ملعب الوصل في زعبيل لاستضافة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2، في خطوة تؤكد الثقة المتواصلة في جاهزية الملاعب الإماراتية وقدرتها على تنظيم أبرز الأحداث القارية بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب زعبيل يوم الأحد 19 أبريل 2026 مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الوصل مع النصر السعودي عند الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في ظل طموحات كبيرة من الجانبين لمواصلة المشوار نحو اللقب.

وفي اليوم ذاته، يلتقي الحسين إربد الأردني مع الأهلي القطري عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في مباراة لا تقل قوة وأهمية.

وتتواصل منافسات البطولة يوم 22 أبريل، حيث تقام مباراة نصف النهائي على ملعب زعبيل، إذ يواجه الفائز من لقاء الوصل والنصر السعودي، نظيره الفائز من مواجهة الحسين إربد والأهلي القطري، في صراع مباشر على بطاقة التأهل إلى نهائي منطقة غرب آسيا.

وبحسب نظام البطولة، سيُقام النهائي على ملعب الفريق المتوج بلقب منطقة الغرب، ما يمنح أفضلية إضافية للفريق الذي ينجح في تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وحسم اللقب الإقليمي.