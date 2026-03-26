«شاهين» يستعد للمشاركة في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي

يستعد فريق «شاهين» للرجبي للمشاركة في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي، التي تنطلق في الأول من مايو المقبل، في أول ظهور للفريق بهذه البطولة، بعد أن سبق له تحقيق إنجاز مميز بالتتويج ببطولتي ماليزيا والبرتغال.

وتُعد بطولة موناكو أول مشاركة خارجية للفريق خلال عام 2026، ضمن برنامج إعدادي طموح، حيث يواصل الفريق حضوره الدولي من خلال سلسلة مشاركات مرتقبة، أبرزها المشاركة في بطولة آسيا للأندية في سريلانكا يوليو المقبل، إلى جانب مشاركته في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعباً في مصر، وكذلك خوض منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي الرجبي.

ووفقا لبيان صحافي «يخوض الفريق تدريباته بانتظام يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع على ملاعب «ذا سيفنز»، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية التي تُقام على رمال صحراء دبي يوم الجمعة، في إطار رفع الجاهزية البدنية والفنية، بالتوازي مع مشاركته في منافسات الدوري المحلي، والتي يُتوقع أن تُختتم منتصف أبريل».

وشهدت قائمة الفريق غياب قائد المنتخب ساكوسا بسبب الإصابة، فيما تم استدعاء اللاعب سلطان أهلي للانضمام إلى التدريبات، لتعزيز صفوف الفريق قبل الاستحقاقات المرتقبة.

ويقود الجهاز الفني لفريق «شاهين» كل من المدربين خلدون مليح ويوسف شاكر.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي محمد الزعابي، أن فريق شاهين يمثل نواة أساسية ودعماً مباشراً للمنتخب الأول.