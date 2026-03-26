تأجيل «تمهيدي سوبر الطائرة» بسبب الأحوال الجوية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطائرة تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة، ثالث مسابقات فئة الرجال في الموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة ثماني أندية هي: النصر، عجمان، الجزيرة، حتا، بني ياس، الوصل، العين، وشباب الأهلي.

وقرر الاتحاد إقامة مباريات الدور التمهيدي في الرابع من أبريل المقبل بدلاً من يوم غدٍ الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد المرحلة التمهيدية أربع مواجهات قوية تُقام عند الساعة السابعة من مساء يوم الرابع من أبريل، حيث يلتقي بني ياس مع الوصل على صالة نادي العين، والجزيرة مع حتا على صالة نادي الوصل، والنصر مع عجمان على صالة نادي مليحة، فيما يواجه العين نظيره شباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة.

وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة إلى المرحلة الثانية، التي تُقام بنظام الدورة المجمعة على ملعب الفريق صاحب أفضل ترتيب بين المتأهلين، على أن يُتوّج باللقب الفريق الذي يتصدر الترتيب في ختام المنافسات.

وتُعد النسخة الحالية رقم 11 في تاريخ كأس السوبر للرجال، والتي اقتصرت ألقابها على أربعة أندية هي: الشباب (3 ألقاب)، بني ياس (3 ألقاب)، شباب الأهلي (لقبان)، والنصر (لقبان).

وكان بني ياس قد تُوّج بلقب النسخة الماضية لموسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر بنتيجة 3-1، في ختام الدورة المجمعة التي أُقيمت على صالة نادي بني ياس، بمشاركة الجزيرة «الوصيف»، وشباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».