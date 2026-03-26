منتخب الشراع الحديث يشارك في الألعاب الآسيوية

يشارك المنتخب الوطني للشراع الحديث في منافسات الألعاب الآسيوية بالصين، وبطولة غراند سلام في فرنسا، والمقررتين خلال أبريل المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني للشراع الحديث، لفئتي «إلكا 4» و«إلكا 6»، معسكراً إعدادياً في نادي زوارق شاطئ دبي، بداية من أمس وحتى 30 مارس الجاري، وذلك تحضيراً للمشاركة في البطولتين.

وتضم قائمة المنتخب ستة لاعبين، حيث يتكون منتخب «إلكا 4» من ثلاثة لاعبين، هم: عبدالله الزبيدي، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، فيما يضم منتخب «إلكا 6» سلطان العويس، ومحمد العويس، وضحى البشر.

ويشارك منتخب «إلكا 4» في الألعاب الآسيوية الشاطئية خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل المقبل، فيما يشارك منتخب «إلكا 6» في بطولة «غراند سلام»، المقررة من 18 إلى 25 من الشهر نفسه.