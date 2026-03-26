«دبي لكرة السلة» يخسر بفارق 3 نقاط أمام باناثينايكوس في «اليوروليغ»

خسر فريق دبي لكرة السلة بفارق ضئيل أمام باناثينايكوس أكتور أثينا بنتيجة 104-107، في مواجهة قوية أُقيمت، مساء أول من أمس، على صالة «زيترا أرينا» في سراييفو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، والتي شهدت تقلبات مثيرة مع تغيّر التقدم 24 مرة طوال المباراة.

وقدّم فريق دبي لكرة السلة أداءً قوياً في الشوط الأول، ونجح في التقدم بفارق بلغ 12 نقطة، بفضل إيقاع مميز على المستويين الهجومي والدفاعي، إلا أن الفريق الضيف عاد قبل نهاية الشوط، وقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط (50-47)، ليبقى اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وشكّل الربع الثالث نقطة التحول، حيث رفع باناثينايكوس من نسقه الهجومي، وحسم هذا الربع بنتيجة 34-25، ليتقدم بفارق 6 نقاط مع بداية الربع الأخير (81-75).

وفي الربع الرابع سجل باناثينايكوس رميات صعبة عدة في الدقائق الأخيرة، ليحسم المواجهة لمصلحته.

وعلّق مدرب فريق دبي، يوريكا جوليماتش، قائلاً: «ارتكبنا العديد من الأخطاء التي منحتهم نقاطاً سهلة، خصوصاً بسبب فقدان الكرة، وفي الربع الأخير لم نتخذ القرارات الهجومية الصحيحة، وهذا ما منحهم الأفضلية. كانت لدينا فرصنا، لكنهم فريق يتمتع بجودة عالية، ويعاقب على كل خطأ. نتمنى لهم التوفيق، وسنواصل التقدم».

وتألق دجنان موسى بتسجيله 31 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، في أداء فردي لافت ضمن مباراة حُسمت في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، أصبح سجل فريق دبي لكرة السلة 17 فوزاً مقابل 16 خسارة، ليحتل المركز الـ11 في ترتيب اليوروليغ.