لوكاس: روح العائلة ستقود الذيد إلى دوري المحترفين

اعتبر لاعب فريق الذيد ومنتخب لوكسمبورغ، لوكاس برودوم، أن روح العائلة التي يتميز بها فريقه ستقوده إلى التأهل لدوري المحترفين.

ويحتل فريق الذيد حالياً المركز الثاني في ترتيب دوري الأولى «الهواة» برصيد 37 نقطة خلف فريق «يونايتد» المتصدر برصيد 43 نقطة، حيث يتأهل فريقان إلى المحترفين مع نهاية الموسم.

وقال لوكاس لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري الإماراتي مختلف عما اعتدته في بلدي لوكسمبورغ، ومن الصعب تحديد أيهما الأفضل فنياً»، مؤكداً أن دوري الدرجة الأولى الذي يلعب في منافساته مع فريق الذيد يُعد قوياً بدنياً، ويمكن لأي فريق أن يهزم الآخر في أي وقت.

وأكد أن ما يميز فريق الذيد هذا الموسم هو روح العائلة، وأوضح «روح العائلة التي يتميز بها النادي ستقودنا إلى التأهل لدوري المحترفين، فنحن نقضي وقتاً طويلاً معاً داخل الملعب وخارجه، وهذا الأمر يعزز الترابط، ويجعل كل لاعب يقاتل من أجل الآخر، وهدفنا واضح، وهو اللعب في دوري المحترفين».

حالة مميزة

وأشار لوكاس الذي يعد أول لاعب من لوكسمبورغ ينضم لدوري الدرجة الأولى الإماراتي، إلى أن فريق الذيد يعيش حالة فنية ومعنوية مميزة في الموسم الحالي، ساعدته على التقدم إلى المركز الثاني والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين.

وأوضح اللاعب، البالغ 26 عاماً، الذي يشغل مركز صانع الألعاب (رقم 10)، أنه خاض تجارب احترافية سابقة في بلجيكا وإسبانيا قبل انتقاله إلى الإمارات، معتبراً أن «تجربته الحالية مع الذيد تُعد من أفضل محطاته الكروية».

وأضاف: «تجربتي مع الذيد تسير بشكل ممتاز، ولقد تلقيت استقبالاً رائعاً منذ اليوم الأول، وساعدني ذلك على اكتساب الثقة سريعاً، وتقديم الإضافة للفريق، حيث نمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين، أشبه بالعائلة الواحدة».

حصيلة جيدة

وأكد لوكاس أنه نجح في تسجيل ثمانية أهداف في الدوري حتى الآن، معظمها كانت أهدافاً مؤثرة في نتائج الفريق، لافتاً إلى أن هدفه في مرمى حتا يُعد الأبرز بالنسبة له، بعدما جاء من تسديدة بعيدة في الدقائق الأخيرة، ومنح فريقه الفوز 2-1، خارج ملعبه.

وأضاف: «الذيد يملك كل المقومات لتحقيق الصعود، لذلك سنقاتل من أجل بعضنا بعضاً، ولدينا لاعبون قادرون على صناعة الفارق في أي لحظة، نحن فريق صعب جداً، والجميع يحسب لنا حساباً».

تحدٍّ جديد

وبخصوص انتقاله إلى الذيد أكد أنه جاء بحثاً عن تحدٍّ جديد بعد أربع سنوات في بلجيكا، مشيراً إلى أن حديثه مع مدرب الفريق الجزائري فؤاد بومضل قبل التوقيع كان له دور كبير في اتخاذ القرار.

وأثنى على المدرب، قائلاً: «هو مدرب شاب لكنه يمتلك خبرة واضحة، يعرف ما يريد ويجيد إيصال أفكاره، وأبرز ما يميزه الجانب الإنساني، حيث يتعامل معنا كإخوة ويمنح اللاعبين الثقة المطلوبة».

مرحلة حاسمة

وأكد لوكاس أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، خصوصاً بعد وصول فريقه إلى المركز الثاني، قائلاً: «أصبحنا الفريق الذي تطارده الفرق الأخرى، وليس من يطاردها، وهذا أمر إيجابي، لأن مصيرنا بأيدينا، وإذا تجنبنا الأخطاء في المباريات المقبلة فسننجح في التأهل إلى دوري المحترفين». ووجّه رسالة إلى جماهير الذيد وعشاق كرة القدم في الإمارات، دعاهم فيها إلى دعم الفريق خلال المباريات المقبلة، قائلاً: «نحتاج إلى دعم الجماهير لتحقيق أهدافنا، ووجودها يمنحنا دافعاً إضافياً، ومعاً يمكننا تحقيق شيء كبير».

تمثيل منتخب لوكسمبورغ

وعلى الصعيد الشخصي، عبّر عن طموحه في تحقيق المزيد من النجاح، مشيراً إلى رغبته في الفوز بالألقاب والعودة لتمثيل منتخب بلاده لوكسمبورغ، مؤكداً استعداده في حال تم استدعاؤه.

وعن أفضل اللاعبين الذين يتمتع بمشاهدتهم، أوضح أنه يشجع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويعتبر الإسباني تياغو ألكانتارا قدوته في مركزه، إلى جانب إعجابه بالنجم البرازيلي نيمار.

. تجربتي مع الذيد تسير بشكل ممتاز.. لقد تلقيت استقبالاً رائعاً منذ اليوم الأول.