الجواد «ميدان» ينطلق من بوابة «صعبة» في كأس دبي العالمي

أسفرت قرعة سباق «كأس دبي العالمي»، التي سُحبت أمس، عن حصول ممثل الإمارات الوحيد في الشوط التاسع والرئيس «ميدان»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على البوابة الثانية الصعبة نسبياً، خلال انطلاقة السباق البالغة جوائزه 12 مليون دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والمقرر ضمن الأمسية الـ30 بعد غد.

وخدمت قرعة الشوط الرئيس أبرز المرشحين للقب، حيث حصل بطل العام الماضي الجواد القطري «هيت شو» بشعار فريق «وذنان للسباقات» والجواد الياباني «فوريفر يونغ» المتوّج مؤخراً بطلاً لكأس السعودية، على بوابتي انطلاق مثاليتين للسباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، حيث سينطلقان تباعاً من الحارتين الخامسة والسادسة.

وجرت القرعة بحضور عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي، وممثلي شركات الرعاية للأشواط التسعة لأمسية كأس دبي العالمي، إضافة إلى ملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 101 خيل، تمثل 15 دولة، تتنافس على ألقاب أشواطها التسعة التي تبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

ويشهد الشوط الرئيس منافسةً بين تسعة من أفضل جياد المسارات الرملية على الساحة الدولية، لتأتي نتائج القرعة متباينة من حيث الصعوبة، خصوصاً بعد أن حجزت البوابة الخامسة لممثل قطر وحامل اللقب «هيت شو» لتعزز من حظوظه في تكرار الانتصار الذي حققه العام الماضي، ومعادلة الإنجاز التاريخي للجواد «ثندر سنو» نجم فريق «غودولفين»، بطل نسختي 2018 و2019، والذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس مرتين متتاليتين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. ورفع الحصان الياباني «فوريفر يونغ»، الذي حل ثالثاً في نسخة العام الماضي، حظوظه بعد أن منحته القرعة بوابة مثالية، خاصةً أن الجواد يعود مجدداً إلى الشوط الرئيس، متسلحاً بإنجازاته اللافتة في الموسم الماضي، أبرزها فوزه في نوفمبر الماضي بلقب سباق «بريدز كب كلاسيك» الأميركي الشهير، وتتبعه الشهر الماضي بتتويجه بطلاً لكأس السعودية، ما يجعله مرشحاً قوياً للمنافسة على اللقب.

ولم تنصف القرعة الممثل الوحيد للجياد الأميركية «ماجنيتيود»، إذ وضعته في البوابة الأولى، في حين حصل ممثل السعودية الجواد «ووك أوف ستارز» المملوك لـ«عذبة للسباقات» على البوابة الثالثة، يجاوره ممثل بريطانيا الجواد «هيرت أوف أونر» المملوك لـ«جيم آند كلير المحدودة» في البوابة الرابعة.

وجاء ممثل بريطانيا الثاني الجواد «إمبريال إمبيرور» المملوك لـ«ديفا للسباقات» في البوابة السابعة، فيما حصل ممثل روسيا الجواد «تاب ليدر» على البوابة الثامنة، وسينطلق ممثل قطر الثاني الجواد «تومبارومبا» بشعار «وذنان للسباقات» وإشراف المدرب حمد الجهني، من البوابة التاسعة والأخيرة.

علي آل علي: النسخة الـ 30 رسالة في وجه التحديات

قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي: «هذه المناسبة الاستثنائية تمثل رسالة في وجه التحديات، وهي حفل قرعة بوابات الانطلاق للنسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، وما نشهده اليوم هو ثمرة رؤية ملهمة ودعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووضع سموه لبنة هذا الحدث منذ انطلاقته، مؤمناً بدور الرياضة في تعزيز التواصل الحضاري والتقارب بين الشعوب».

وأضاف: «بينما نقف على أعتاب النسخة الـ30 من هذا الحدث العالمي العريق، نشهد بفخر هذا التنوّع الغني في المشاركات من مختلف أرجاء العالم، وحضور نخبة من الخيول، والملاك، والمدربين، والفرسان، والإعلاميين، يجسد عمق الروابط بين أفراد مجتمع السباقات، ويعزز من مكانة كأس دبي العالمي كأمسية لا مثيل لها على مستوى العالم».

وأشار: «نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا لرعاتنا: (طيران الإمارات)، و(لونجين)، و(دي بي ورلد)، و(نخيل)، و(جميرا)، و(عزيزي للتطوير العقاري)، و(إعمار)، و(الطاير للسيارات)، و(زعبيل فيد)، على دعمهم المتواصل والتزامهم رسالة هذا الحدث الذي بات رمزاً عالمياً في صناعة الفروسية، ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق، وحظاً موفقاً في أمسية بعد غد، حيث تُكتب الفصول الجديدة من قصص التحدي».

الكبيسي: «هيت شو» أمام فرصة تاريخية

أكد مدير السباقات في فريق «وذنان للسباقات»، علي الكبيسي، أن الجواد القطري «هيت شو» أمام فرصة تاريخية لحصد إنجاز الثنائية على التوالي في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، ومعادلة إنجاز «ثندر سنو» نجم فريق «غودولفين»، الجواد الوحيد في تاريخ الشوط الأغلى الذي نجح في تحقيق الثنائية على التوالي عامَي 2018 و2019.

وقال الكبيسي لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الماضي أتينا إلى دبي ضمن قائمة الجياد المنافسة على لقب (كأس دبي العالمي) في شوط شهد مشاركة 16 جواداً، واليوم (هيت شو) يعود إلى مضمار (ميدان) للدفاع عن لقبه، وسط حظوظ أفضل في ظل اقتصار المشاركين في نسخة 2026 على تسعة جياد فقط».

وأوضح: «الانطلاق من البوابة الخامسة يمثل فرصة إضافية للحصول على خط انطلاق سلس، رغم قوة المنافس الذي جاء بالحارة المجاورة، الجواد الياباني بطل كأس السعودية (فوريفر يونغ)، إلا أن الطموحات كبيرة في قدرة الجواد على تقديم أداء مميز، وتحقيق اللقب للمرة الثانية، معادلاً بذلك إنجاز (ثندر سنو)».

كريسفورد: البوابة الثانية ليست عائقاً أمام «ميدان»

كشف المشرف على تدريب الجواد «ميدان»، المدرب إد كريسفورد، أن وضع ممثل الإمارات «ميدان» في البوابة الثانية الصعبة نسبياً، ليس عائقاً أمام الجواد البالغ من العمر خمس سنوات.

وقال كريسفورد لـ«الإمارات اليوم»: «رغم حلول (ميدان) في البوابة الثانية، إلا أنه إذا حظي بانطلاقة سريعة، فسيكون منافساً بارزاً رغم قوة المحفل، خاصةً مع وجود كل من حامل اللقب (هيت شو) جنباً إلى جنب مع بطل كأس السعودية والمرشح القوي للقب الجواد الياباني فوريفر يونغ».

وأوضح: «وليام بيوك فارس خبير، وإن استطاع دفع (ميدان) لتحقيق انطلاقة قوية، فحينها يمكن التغلب على معوقات اندفاع بقية الجياد، خاصة الموجودة في البوابتين الأولى والثالثة الذين يفضلون الإيقاع السريع، كما أن مسافة 2000 متر تمنح الجياد القدرة على إعادة التموضع».

وعن حظوظ «ميدان» بعد الأداء القوي - الذي قدمه نهاية الشهر الماضي في أمسية «سوبر ساترداي»، وفوزه في ظهوره الأول على المسارات الترابية بلقب سباق «آل مكتوم كلاسيك» - قال كريسفورد: «رغم اقتصار المشاركة على تسعة جياد، إلا أن المحفل في الشوط الرئيس قوي للغاية، وأتوقع أن يكون إيقاع السباق أسرع من الإيقاع الذي فاز به (ميدان) نهاية الشهر الماضي، وطموحاتنا كبيرة بأن يقدم مساء بعد غد الأداء المنتظر، وسط طموحات مشروعة للجميع في المنافسة على اللقب الذي يطمح إليه جميع الملاك والمدربين والفرسان حول العالم».