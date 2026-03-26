6 وجوه جديدة تُنعش «الأبيض».. وكوزمين يبحث عن الحلول المفقودة

شهدت القائمة الأخيرة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي ضمت 24 لاعباً، استدعاء ستة لاعبين جدد للمرة الأولى، بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وذلك بعد المستويات الفنية المميّزة التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية، ليُشكّلوا أوراقاً رابحة جديدة في صفوف «الأبيض».

وشملت قائمة اللاعبين الستة المنضمين للمنتخب كلاً من يوري سيزار وجويلهيرم بالا (شباب الأهلي)، وعثمان كامارا (الشارقة)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، وغلوبير ليما (النصر)، وليوناردو أميسيميكو (الظفرة).

وجاء اختيار العناصر الجديدة التي انضمت إلى المعسكر الحالي، المقام في أبوظبي منذ 23 الجاري ويستمر حتى 30 منه، في إطار سعي المدرب كوزمين إلى إيجاد حلول للمشكلات الفنية التي عاناها المنتخب أخيراً، لاسيما على الصعيدين الدفاعي والهجومي، والتي أدت إلى إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2026.

من جانبه، وصف المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق، نواف مبارك، اللاعبين الستة بأنهم أصحاب قيمة فنية عالية، وأثبتوا وجودهم مع فِرَقهم، خصوصاً الثلاثي بالا وكامارا ويوري سيزار، مؤكداً أن وجودهم يُمثّل إضافة قوية للمنتخب.

وقال نواف مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «وجود هؤلاء اللاعبين يُعزّز قوة المنتخب دفاعياً وهجومياً، كما أن دكة البدلاء ستكون أكثر قوة، وهو ما يزيد من حدة التنافس بين اللاعبين، ويسهم في ظهور المنتخب بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «بما أن الجهاز الفني قرر ضم هؤلاء اللاعبين، فهذا يعني أنهم يمتلكون الإمكانات الفنية التي تؤهلهم لتقديم الإضافة المطلوبة».

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز الأرقام الخاصة باللاعبين الجدد: