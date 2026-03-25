المنتخب يواجه الوحدة و«غلف يونايتد» ودياً في معسكر أبوظبي

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ضمن معسكره الداخلي المقام خلال فترة التوقف الدولي، والذي يستمر حتى 30 مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج العربي ونهائيات كأس آسيا 2027.

وشهدت تدريبات المنتخب حضور عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إلى جانب عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن فهد الدوسري، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري.

وقرر الجهاز الفني خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر، حيث يلتقي المنتخب مع الفريق الأول لنادي الوحدة غداً الخميس، على أن يواجه فريق غلف يونايتد في ختام المعسكر.

وتهدف المباراتان إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم، خصوصاً في ظل انضمام عدد من العناصر الجديدة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية.