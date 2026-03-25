انضمام جون جونز سفيراً عالمياً لدوري الملاكمة بدون قفازات

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن انضمام أسطورة الفنون القتالية المختلطة جون جونز سفيراً عالمياً لدوري «IBA للملاكمة بدون قفازات»، في خطوة تعكس تنامي حضور هذا النوع من المنافسات على الساحة الرياضية الدولية.

ومن المقرر أن يشارك جونز في بطولة «IBA للملاكمة بدون قفازات 4» التي تستضيفها سانت بطرسبرغ في 28 مارس الجاري، حيث سيحضر كضيف رئيسي ويساهم في تقديم فعاليات الحدث.

ويُعد هذا التعاون محطة مهمة للطرفين، في ظل سعي الدوري إلى ترسيخ مكانته كمنصة احترافية تستقطب نخبة الرياضيين عالمياً، وتوفر بيئة تنافسية بمعايير عالية.

وأكد رئيس الاتحاد، عمر كريمليف، أن انضمام جونز يعكس قوة رؤية الاتحاد في دعم الأبطال وتمكينهم من تحقيق التميز على أعلى المستويات.

من جانبه، أعرب جون جونز عن اعتزازه بهذه الخطوة، مشيراً إلى تطلعه للمشاركة في تقديم الحدث، ومثمناً دور الدوري في دعم الرياضيين والمساهمة في تطوير مستقبل الرياضة.

ويعزز انضمام جونز من مكانة الدوري كوجهة بارزة للمقاتلين الباحثين عن تحديات جديدة، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده هذا النوع من المنافسات.