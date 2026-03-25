قرعة كأس دبي العالمي.. بوابة صعبة لـ«ميدان» ومثالية لـ«هيت شو» و«فوريفر يونغ»

أسفرت قرعة سباق «كأس دبي العالمي» التي سُحبت اليوم الأربعاء، عن حصول ممثل الإمارات الوحيد في الشوط التاسع والرئيس «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على البوابة الثانية الصعبة نسبياً خلال انطلاقة السباق البالغ جوائزه 12 مليون دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والمقرر ضمن الأمسية الـ30 السبت المقبل.

وخدمت قرعة الشوط الرئيس، المرشحين الأبرز للقب، ممثلاً ببطل العام الماضي الجواد القطري «هيت شو» بشعار فريق «وذنان للسباقات»، والجواد الياباني «فوريفر يونغ» المتوج مؤخراً بطلاً لكأس السعودية، بحصولهما على بوابتي انطلاق مثالية للسباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، والذي سينطلقان تباعاً من الحارتين الخامسة والسادسة.

وجرت القرعة بحضور عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل علي آل علي، وممثلي الشركات الرعاية للأشواط التسعة لأمسية كأس دبي العالمي، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 101 خيلاً تمثل 15 دولة، تتنافس على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

ويشهد الشوط الرئيس، منافسةً بين تسعة من أفضل جياد المسارات الرملية على الساحة الدولية، لتأتي نتائج القرعة متباينة من حيث الصعوبة، خصوصاً بعد أن البوابة الخامسة لممثل قطر وحامل اللقب «هيت شو» تعزز من حظوظه في القدرة على تكرار الانتصار الذي حققه العالم الماضي، ومعادلة الإنجاز التاريخي لنجم فريق «غودولفين» الجواد «ثندر ثنو» بطل نسختي 2018 و2019 والجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بتاريخ الشوط الرئيس لمرتين على التوالي، وحققها بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ورفع الحصان الياباني «فوريفر يونغ» الذي حل ثالثاً في نسخة العام الماضي، حظوظه، بعد أن منحته القرعة بوابةً مثالية، خصوصاً أن الجواد يعود مجدداً إلى الشوط الرئيس، متسلحاً بإنجازات لافتة حققها الموسم الماضي، أبرزها فوزها نوفمبر الماضي بلقب سباق «بريدز كب كلاسيك» الأميركي الشهير، واتبعها الشهر الماضي بتتويجه بطلاً لكأس السعودية، ما يجعله مرشحاً قوياً للمنافسة على اللقب.

ولم تنصف القرعة الممثل الوحيد للجياد الأميركية «ماجنيتيود» بعد أن وضعته القرعة بالبوابة الأولى، قبل أن يحظى ممثل السعودية الجواد «ووك أوف ستارز» المملوك لـ «عذبة للسباقات» بالبوابة الثالثة، يجاوره ممثل بريطانيا الجواد «هيرت أوف أونر» المملوك لـ «جيم أند كلير المحدودة» الذي جاء بالبوابة الرابعة.

وجاء ممثل بريطانيا الثاني الجواد «إمبريال إمبيرور» المملوك لـ «ديفا للسباقات» بالبوابة السابعة، فيما حصل ممثل روسيا الجواد «توب ليدر» على البوابة الثامنة، فيما سينطلق ممثل قطر الثاني الجواد «تومبارومبا» بشعار «وذنان للسباقات» وإشراف المدرب حمد الجهني، بوضعه في البوابة التاسعة والأخيرة.