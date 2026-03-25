11 لاعباً أجنبياً يسافرون بسلاسة عبر مطارات الإمارات للالتحاق بمنتخبات بلادهم

غادر 11 لاعبا أجنبيا ينشطون في سبعة أندية ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، عبر مطارات الدولة، للالتحاق بمنتخبات بلدانهم في وجهات متعددة حول العالم، وذلك بسلاسة وانسيابية رغم الأوضاع في الشرق الأوسط، لتجسد الإمارات مجدداً كفاءتها في إدارة التحديات التشغيلية للمنافذ الجوية، وتؤمن سفرهم بسلاسة.

ويتقدم اللاعبين المغادرين نجوم الأندية الذين تم استدعائهم لخوض مباريات ودية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ يُعد هذا التوقف محطةً أخيرة لوضع اللمسات النهائية على التشكيلات التي ستخوض غمار الحدث العالمي، ما ضاعف من أهمية التنقل السريع والدقيق لهؤلاء اللاعبين.

والتحق مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، بمعسكر منتخب بلاده «أسود الأطلس» في الرباط، قبل التوجه إلى إسبانيا لمواجهة الإكوادور، ثم السفر إلى فرنسا لملاقاة باراغواي.

كما انضم مدافع «الزعيم»، الدولي المصري رامي ربيعة، إلى صفوف «الفراعنة»، الذي يستعد لخوض مواجهتين قويتين أمام نظيره السعودي في جدة، ثم المنتخب الإسباني في برشلونة.

بدوره، التحق صانع ألعاب العين، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، بالمعسكر الإعدادي لمنتخب بلاده في اليونان، استعداداً لمواجهتين وديتين أمام اليونان في أثينا والمغرب في فرنسا، حيث قد يلتقي بزميله سفيان رحيمي.

كما انضم المدافع المقيم مارسيل راتنيك إلى منتخب سلوفينيا للمشاركة في مباريات ودية أمام المجر في بودابست، ومونتينيغرو في بودغوريتسا، في أول استدعاء دولي له، ما يعكس تطور مسيرته الاحترافية.

وفي صفوف دبا، انضم الثنائي العراقي مهند علي «ميمي» ومواطنه لاعب الظفرة إبراهيم بايش إلى قائمة منتخب «أسود الرافدين»، الذي يقيم معسكرًا في المكسيك، استعدادًا لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

كما التحق خمسة لاعبين إيرانيين من أندية الدوري، هم: سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، وسامان قدوس وشهريار موغانلو (كلباء)، ومحمد قرباني (الوحدة)، ومهدي قائدي (النصر)، بمعسكر منتخب بلادهم في أنطاليا التركية، تحضيرًا لمواجهتي نيجيريا وكوستاريكا.

يُذكر أن سبعة أندية لم تعلن عن استدعاء أي من لاعبيها الأجانب لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفي مقدمتها: الجزيرة، والوصل، والشارقة، وخورفكان، وبني ياس، وعجمان، والبطائح.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون إلى الدولة مطلع شهر أبريل المقبل، للحاق بالجولة الـ21 من دوري المحترفين، التي تُقام على مدار أيام 3 و4 و5 أبريل.