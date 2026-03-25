«مدن العالمية للترايثلون» تعود إلى جزيرة الحديريات الأحد

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون، رسمياً، عن مسارات بطولة مدن العالمية للترايثلون (أبوظبي 2026) برعاية «طاقة»، حيث تعود البطولة المرتقبة إلى جزيرة الحديريات للعام الثاني على التوالي، لتقام في إحدى أبرز الوجهات الرياضية في إمارة أبوظبي، على مدار يوم الأحد المقبل.

وجرى تصميم مسارات البطولة بالكامل في جزيرة الحديريات، ليمنح الرياضيين تجربة تنافسية مميزة تجمع بين التحدي والمتعة، بما يعكس المكانة المتنامية للجزيرة كوجهة رائدة لرياضات التحمل.

وتنطلق منافسات البطولة بسباق السباحة في المياه الصافية للخليج العربي، قبل انتقال المشاركين إلى مسار الدراجات الذي يتميز بانسيابيته وسرعته، على أن تختتم المنافسات بسباق الجري على مسار يوفر إطلالات خلابة على أفق أبوظبي، ما يمنح الرياضيين تجربة استثنائية عند عبور خط النهاية.

ويشمل برنامج الفئات العمرية في نسخة 2026 سباقات السوبر سبرنت، والسبرنت، والقياسي، مع إمكانية المشاركة بشكل فردي أو ضمن فرق التتابع. كما تتضمن البطولة سباق السوبر سبرنت للبالغين، وترايثلون الناشئين، وسباقات مخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم، بما يتيح الفرصة لمختلف الأعمار والقدرات للمشاركة في الحدث.

وأعلن المنظمون أيضاً إضافة السباق العائلي للجري لمسافة 2.5 كيلومتر إلى جدول فعاليات البطولة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع العائلات على خوض تجربة رياضية مميزة في أجواء احتفالية.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي أنه «في إطار تطوير تجربة السباق، تم إجراء تحسينات على مسارات الدراجات والجري، بما يسهم في تقريب الرياضيين من مناطق التشجيع الرئيسة، الأمر الذي يتيح للأصدقاء والعائلات متابعة المنافسات عن قرب، وتعزيز أجواء الحماسة والدعم للمتسابقين، بما يضمن تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «تمنحنا العودة إلى جزيرة الحديريات للعام الثاني على التوالي فرصة للبناء على النجاحات التي حققتها البطولة في نسختها السابقة، مع مواصلة تطوير تجربة الرياضيين والمشاركين. وتهدف التحسينات التي أُجريت على مسار البطولة في نسخة 2026 إلى تعزيز التفاعل بين الرياضيين والجماهير، وخلق أجواء أكثر حيوية وتشويقاً خلال المنافسات».

وأضاف العواني: «تشكل الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026، جزءاً أساسياً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وصحي، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة».

فتح باب التسجيل

تم فتح باب التسجيل لسباقات الفئات العمرية، حيث دعا المنظمون الأندية الرياضية ومجموعات الشركات والمدارس إلى المشاركة في تحدي الأندية 2026، الذي سيكرّم النادي صاحب أكبر مشاركة عند خط البداية.