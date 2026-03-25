اتحاد كرة اليد يُجري قرعة الكؤوس لمختلف الفئات

أجرى اتحاد كرة اليد، أول من أمس، قرعة بطولات الكؤوس لمختلف الفئات (الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار) للموسم الرياضي 2025- 2026، وذلك في قاعة المسرح بمبنى اللجنة الأولمبية الإماراتية، بحضور الخبير الفني للاتحاد، المهندس عاصم السعدني، وممثلي الأندية.

وانطلقت مراسم القرعة بسحب مواجهات كأس الوطن للرجال، بمشاركة سبعة أندية، حيث تنطلق المنافسات 28 أبريل المقبل.

وتأهل الشارقة حامل اللقب مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من مواجهة النصر ومليحة في الدور التمهيدي.

كما يلتقي الوصل مع الذيد، ودبا الحصن مع شباب الأهلي، على أن يتأهل الفائزان إلى الدور نصف النهائي المقرر يوم 2 مايو المقبل.

وفي منافسات كأس الإمارات للشباب التي تنطلق 6 أبريل المقبل بمشاركة تسعة أندية، يلتقي الذيد مع النصر في الدور التمهيدي، بينما أسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهات تجمع الشارقة مع شباب الأهلي، والبطائح مع دبا الحصن، وكلباء مع مليحة، إضافة إلى مواجهة الوصل مع الفائز من الدور التمهيدي.

أما كأس الإمارات للناشئين التي تنطلق 19 أبريل المقبل بمشاركة 10 أندية، فقد شهدت تأهل كل من شباب الأهلي (حامل اللقب)، والشارقة (بطل الدوري)، والوصل، والنصر، وخورفكان، والبطائح إلى دور الثمانية.

وتقام في الدور التمهيدي مواجهتا المدام مع العين، والجزيرة مع كلباء، على أن يلتقي في دور الثمانية شباب الأهلي مع الوصل، والفائز من المدام والعين مع النصر، وخورفكان مع الفائز من الجزيرة وكلباء، والبطائح مع الشارقة.

وفي كأس الإمارات للأشبال التي تنطلق 5 أبريل بمشاركة 16 نادياً، أسفرت قرعة الدور التمهيدي عن مواجهات قوية، أبرزها الشارقة «ب» مع شباب الأهلي، والجزيرة مع مليحة، إلى جانب لقاءات تجمع البطائح مع الظفرة، والوحدة مع العين، وخورفكان مع الذيد، ودبا الحصن مع كلباء، والمدام مع النصر، والوصل مع الشارقة (أ)، على أن تقام البطولة بنظام خروج المغلوب.

أما كأس الإمارات للصغار التي تنطلق 29 أبريل المقبل بمشاركة 17 فريقاً، فقد أسفرت عن مواجهة تمهيدية واحدة تجمع الظفرة مع كلباء، بينما جاءت أبرز مواجهات دور الـ16 بلقاء الشارقة (أ) حامل اللقب مع الشارقة (ب)، إلى جانب مواجهات العين مع الفائز من الدور التمهيدي، والجزيرة مع خورفكان، والوصل مع الذيد، والبطائح مع الوحدة، ومليحة مع النصر، وبني ياس مع شباب الأهلي، ودبا الحصن مع المدام.