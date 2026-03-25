«الأبيض» يركز على «الحصص التدريبية» دون خوض مباريات ودية

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، حصته التدريبية الثانية على استاد مدينة زايد الرياضية خلال معسكره الداخلي الحالي الذي بدأ أول من أمس في أبوظبي، ويستمر حتى يوم 30 الجاري في إطار استعدادات المنتخب للمشاركات المقبلة، ممثلةً في كأس الخليج 27 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبلين، وكذلك نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة أيضاً في السعودية خلال الفترة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027، في حين أعلن اتحاد الكرة، أمس، أن المنتخب سيكتفي بأداء حصص تدريبية خلال المعسكر الحالي من دون خوض أي مباريات دولية ودية.

من جانب آخر، قرّر الجهاز الفني ضم لاعب نادي بني ياس، سهيل النوبي إلى القائمة، بينما تم استبعاد لاعب نادي الجزيرة، ماركوس ميلوني، بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع ناديه وحاجته إلى العلاج والراحة.

وكان من المقرر أن يؤدي المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبَي أرمينيا وجرز فارو يومَي 26 و30 الجاري، وذلك وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بهدف تجهيز اللاعبين من خلال خوض أكبر عدد من المباريات الودية قبل الدخول في أجواء المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

تدريبات يومية

ومن المقرر أن يكتفي المدرب كوزمين خلال التدريبات اليومية بالعمل على تعزيز نقاط القوة في صفوف المنتخب، بجانب معالجة بعض الثغرات الفنية التي صاحبت مسيرة المنتخب خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال مشاركته الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تسببت في إخفاقه في التأهل إلى المونديال رغم أنه سنحت له أكثر من فرصة لتحقيق هذا الحلم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى الاستفادة القصوى من فترة المعسكر الداخلي الحالي من خلال الوقوف على مستويات لاعبيه المختارين في القائمة الجديدة، لاسيما اللاعبين الستة الذين تم ضمهم للمنتخب للمرة الأولى، وهم: لاعبا شباب الأهلي يوري سيزار وجويلهرم بالا، ولاعب الشارقة عثمان كامارا، ولاعب الجزيرة مامادو كوليبالي، ولاعب النصر جولاوبر ليما، ولاعب الظفرة ليوناردو أميسيكيو.

24 لاعباً

وتضم قائمة المنتخب في معسكر أبوظبي 24 لاعباً، هم: علي خصيف، وحمد المقبالي، وعادل الحوسني، وبدر ناصر، وريتشارد أوكونور، وجولاوبر ليما، وساشا ايفكوفيتش، وخليفة الحمادي، وليوناردو أميسيكيو، ومحمد ربيع، وجويلهرم داسيلفا، وعلي صالح، وعبدالله حمد، ومحمد عباس، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، ويحيى نادر، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وعثمان كمارا، ويوري سيزار، وبرونو أوليفيرا، بجانب لاعب بني ياس سهيل النوبي الذي قرر الجهاز الفني للمنتخب ضمه بدلاً عن لاعب الجزيرة المصاب ماركوس ميلوني.

