أنظار العالم على «ميدان» لمتابعة قرعة «كأس دبي العالمي»

تتجه أنظار العالم، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، نحو مضمار «ميدان العالمي» في دبي، حيث تُقام مراسم قرعة النسخة الـ30 من أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، المقررة يوم السبت المقبل، بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

وسيتم خلال القرعة تحديد بوابات انطلاق الخيول المشاركة في الأشواط من الخامس وحتى التاسع، المصنفة ضمن سباقات «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم.

ويحظى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار (44.08 مليون درهم) باهتمام خاص من وسائل الإعلام العالمية؛ فهو يمثل درة سباقات الأمسية، في منافسة تجذب سنوياً صفوة الخيول الساعية للظفر بلقب أقوى سباقات المضامير الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية.

وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات الوسطى أفضلية انطلاق مريحة مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية.

وتستقطب الأشواط التسع المكونة لأمسية «كأس دبي العالمي» في كل عام نخبة الخيل، سواء على صعيد المضامير العشبية أو الترابية، بالصورة ذاتها التي تشهدها النسخة 30 الحالية، وسط مشاركة 101 من أقوى الجياد على الساحة الدولية، من ضمنهم نجوم حققوا نتائج لافتة على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، يبرز منهم الجواد الأعلى تصنيفاً عالمياً في سباقات السرعة لعام 2025، الجواد «كالانداجان» المملوك لـ«إسطبلات أغا خان»، المنافس على لقب الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، والبالغة جوائزه 6 ملايين دولار.

وأجريت، أول من أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، البالغ إجمالي جوائز كل منها مليون دولار، ممثلة بالشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «غودولفين مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب2» لمسافة 1600 متر رملي، والشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، والشوط الرابع «ديربي الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي.

وتواصل القرعة اليوم طريقها، إلى بقية الأشواط، إذ تبرز الإثارة في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، الذي يشهد مشاركة 9 من أقوى خيول العالم، يبرز منها حامل اللقب الجواد القطري «هيت شو» بشعار فريق «وذنان للسباقات» وإشراف المدرب براد كوكس، الذي يتطلع لإضافة لقبه الثاني على التوالي في الشوط التاسع والرئيس، في فرصةٍ سانحة لـ«هيت شو» لمعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً في نسختَي 2018 و2019، ويعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين على التوالي.

ويتقدم «هيت شو» مجموعة قوية من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات «جروب1»، إذ يتوقع أن يواجه الجواد القطري منافسة شرسة، خاصةً من الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، الذي يعود بدوره إلى الشوط الرئيس، بعد حلوله ثالثاً في نسخة العام الماضي، متسلحاً بأداءٍ رفيع وإنجازات لافتة في موسمه الحالي، من ضمنها تتويجه، نوفمبر الماضي، بلقب سباق «بريدرز كب كلاسيك» الأميركي الشهير لخيول الفئة الأولى «جروب1»، واتبعه الشهر الماضي بتتويجه بطلاً لسباق «كأس السعودية».

«ميدان» يحمل الآمال الإماراتية في الشوط الرئيس

يحمل الجواد «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربَين: سايمون، وإد كريسفورد، الآمال الإماراتية في الشوط التاسع والرئيس بـ«كأس دبي العالمي».

وخطف «ميدان» الأضواء نهاية الشهر الماضي، في أول مشاركة له على الأرضية الرملية، بفوزه بلقب سباق «آل مكتوم كلاسيك» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2»، ليحصد بطاقة التأهل المباشر لكأس دبي العالمي.

«ماجنيتيود» ممثل أميركا في الشوط الأغلى

يحمل «ماجنيتيود» بإشراف ستيف أسموسن، الآمال الأميركية في استعادة الهيبة على صعيد الشوط الأغلى «كأس دبي العالمي»، منذ لقبها الأخير عام 2016 مع الجواد «كاليفورنيا كروم».

وتستند طموحات «ماجنيتيود» في ظل الأداء الرفيع الذي حققه أخيراً بتتويجه في أواخر فبراير الماضي بلقب سباق «رايزرباك هانديكاب» الأميركي، محققاً أداءً استثنائياً وزمناً قدره دقيقة و42 ثانية و10 أجزاء من الثانية، حاصداً من خلاله رقم «باير» للسرعة بلغ 102 نقطة، وهي المرة الخامسة في مسيرته الاحترافية الذي يكسر فيها حاجز المئة نقطة.

سيمار يُعول على «ووك أوف ستار» و«إمبريال إمبيرور»

يُعول المدرب بوبات سيمار الفائز مع الجواد «لوريل ريفير» بـ«كأس دبي العالمي» لنسخة 2024، على اثنين من الجياد لحصد إنجازه الثاني بلقب الشوط الرئيس، ممثلاً بكل من: «ووك أوف ستارز»، و«إمبريال إمبيرور»، في محاولة جديدة لكلا الجوادين بعد مشاركتهما في نسخة العام الماضي.

وأكد سيمار في تصريحات صحفية، أن «إمبريال إمبيرور» ظهر بمستوى أفضل خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، بعد منحه فترة راحة مناسبة، ونجح خلال يناير الماضي في تحقيق الفوز بلقب سباق «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى «جروب 1»، في حين واصل «ووك أوف ستارز» تطوره التدريجي هذا الموسم.