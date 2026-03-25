عنايات نور: يونايتد يستحق اللعب في «المحترفين».. والأخطاء جزء من كرة القدم

أكّد حارس مرمى فريق يونايتد، الباكستاني عنايات نور، أن فريقه قدّم مستوى جيداً أمام العين في مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة التي أُقيمت مساء الأحد الماضي، رغم خسارة فريقه صفر -2، مشيراً إلى أن فريقه الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى (الهواة) كان قادراً على الخروج بنتيجة أفضل، لكن بعض الأخطاء أثرت في مجريات اللقاء في لحظات حاسمة.

وكان عنايات نور ارتكب خطأين خلال المباراة، أسهما في تسجيل هدفَي العين الذي يتصدر حالياً دوري المحترفين، حيث جاء الهدف الأول من ركلة جزاء تم احتسابها ضد الحارس بعد تدخل غير موفق، قبل أن يقع في خطأ آخر أمام سفيان رحيمي والمرمى خالٍ، ليمنح العين هدفه الثاني في الأشواط الإضافية.

وقال عنايات نور، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أملك الكثير لأقوله، الفريق قدّم مباراة جيدة جداً، وكنا نستطيع أن نكون أفضل في بعض الفترات، لكن هذه هي كرة القدم، إما أن تفوز وإما أن تخسر، ارتكبت أخطاء خلال المباراة، لكن الأخطاء جزء طبيعي من اللعبة، ويمكن أن تحدث مع أي لاعب، والأهم هو التعلم منها، والعمل على عدم تكرارها في المستقبل».

وأضاف: «رغم النتيجة، فإني أعتقد أن الفريق قدّم مستوى قوياً أمام العين، والجميع شاهد الأداء داخل الملعب، وهو ما يعكس تطور الفريق هذا الموسم».

وأشار إلى أن تركيز الفريق سيتحول إلى مباريات الدوري، قائلاً: «لدينا تسع مباريات متبقية، وكل مباراة بالنسبة لنا مهمة، وعلينا أن نركز بشكل كامل من أجل تحقيق أفضل النتائج».

وأضاف: «الفريق يقدم موسماً جيداً بشكل عام، وهناك عمل كبير يُبذل داخل النادي، وهو ما يظهر في الأداء داخل الملعب».

واختتم عنايات نور تصريحاته مؤكداً ثقته بالفريق، قائلاً: «أعتقد أن يونايتد يستحق اللعب في دوري المحترفين، واللاعبون أثبتوا ذلك، وسنواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف».