الطربان: دوري «الهواة» بحاجة إلى تقنية «الفار» لتقليص الفجوة مع المحترفين

أكّد رئيس شركة كرة القدم في نادي دبا الحصن، محمد عبدالله الطربان، أن منافسات دوري الدرجة الأولى «الهواة» تحتاج إلى دعم استثنائي من قبل اتحاد كرة القدم، خصوصاً على الصعيدين التنظيمي والفني، وتقنية «الفار»، لكي تصبح المسافة بينه وبين دوري المحترفين أقل مما هي عليه الآن، كما سيساعد ذلك الأندية الصاعدة على التأقلم بصورة أفضل مع متطلبات دوري الأضواء، وسيعالج المفهوم الشائع «الصاعد هابط» على حد تعبيره.

ويحتل فريق دبا الحصن المركز الثالث في ترتيب فِرَق الدوري برصيد 36 نقطة، خلف المتصدر يونايتد صاحب 43 نقطة، والذيد الثاني 37 نقطة، بينما يأتي كلٌّ من حتا والعربي والعروبة ضمن المراكز الستة الأولى في جدول الترتيب.

وقال محمد الطربان لـ«الإمارات اليوم»: «دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى دعم أكبر، ليقترب أكثر من مستوى دوري المحترفين، لأن تقليص الفجوة بين المسابقتين سيعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية بشكل عام، فكلما تحسّن مستوى دوري الأولى أصبحت الفِرَق الصاعدة أكثر جاهزية للمنافسة في دوري المحترفين».

«الفار» ضرورة

وكشف الطربان أن عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) بصورة منتظمة في مباريات دوري الدرجة الأولى يُعدّ من التحديات التي تواجه الفِرَق التي تنافس على الصعود والبقاء، مبيناً أن المطالبة بتطبيق التقنية لا يُمثّل انتقاصاً من جهود الحكام.

وأوضح: «نحن نقدر كثيراً الجهود الكبيرة التي يقدمها حكام المباريات، لكن وجود تقنية (الفار) أصبح جزءاً من منظومة كرة القدم الحديثة، وهو يساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويمنح المسابقة مزيداً من العدالة والوضوح».

طموح الصعود

وأوضح الطربان أن نادي دبا الحصن يتعامل مع الموسم الحالي وفق رؤية واضحة، تهدف إلى الصعود إلى دوري المحترفين بالمركز الأول من خلال تحقيق الاستقرار الفني والإداري.

وتابع: «نطمح إلى حسم ملف الصعود مبكراً، وعملنا منذ بداية الموسم على معالجة التحديات التي واجهت الفريق، وأي تراجع في النتائج لا يعدو كونه كبوة يمكن تجاوزها بالعمل والتركيز والتمسك بروح الفريق».

وأضاف: «الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق إيجابية للغاية، وهناك انضباط واضح وسيطرة على مجريات العمل داخل الفريق، وهذا ينعكس بشكل مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب».

تسعة نهائيات

وأشار الطربان إلى أن إدارة النادي تحرص على توفير كل متطلبات النجاح للفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري.

وأكمل: «نتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة مستقلة، خصوصاً أن أمامنا تسع مباريات متبقية يمكن وصفها بأنها 10 نهائيات، لذلك نحافظ على تركيزنا في كل جولة».

وأضاف: «التعاقدات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية كان لها أثر إيجابي في دعم الفريق، حيث قدّم اللاعب الكاميروني بيير كوندي إضافة فنية جيدة، إلى جانب عدد من العناصر التي أسهمت في تعزيز قوة الفريق، كما أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين القياديين أصحاب الخبرة».

المدرب برونو

وأشاد الطربان بالعمل الفني الذي يقدمه المدرب البرتغالي برونو بيريرا، مؤكداً: «المدرب يقدّم عملاً فنياً مميّزاً، ويقود الفريق باحترافية عالية، إلى جانب الدور المهم الذي يقوم به الجهاز الإداري في توفير أجواء مستقرة، تساعد الفريق على التركيز وتحقيق أهدافه».

وتحدث الطربان عن جمهور فريقه مبيناً: «نادي دبا الحصن يتمتع بحضور جماهيري جيد، وجماهيرنا معروفة بثقافتها الرياضية وحرصها على دعم الفريق، وطموحهم الطبيعي أن يشاهدوا الفريق يحقق الفوز في كل المباريات».