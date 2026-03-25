الشارقة يهزم النصر ويُحيي آماله في بلوغ نهائي دوري السلة

حقق فريق كرة السلة في نادي الشارقة، فوزاً مستحقاً على مضيفه النصر بنتيجة 100-87، في افتتاح مرحلة إياب الـ«بلاي أوف» للدور نصف النهائي من بطولة الدوري، أول من أمس. وفي مباراة أخرى، تغلب شباب الأهلي على ضيفه البطائح بنتيجة 112-103.

ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط، متشاركاً المركز الثاني مع النصر، ليظل المنافس على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور النهائي، بينما واصل شباب الأهلي انتصاراته المتتالية، مبتعداً في الصدارة برصيد ثماني نقاط، وحافظ البطائح على المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق التي أنهت الدور التمهيدي في المراكز الأربعة الأولى إلى نصف النهائي الذي يُقام بنظام الدوري في مرحلتي ذهاب وإياب. وتُحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي في 31 مارس الجاري، حيث ستُقام المباراة النهائية الشهر المقبل بنظام «بست أوف 3»، مع مباراة فاصلة محتملة في حال التعادل لتحديد البطل.