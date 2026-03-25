«منتخب الدراجات» لأصحاب الهمم يشارك في بطولتي أوروبا والعالم

يستعد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم للمشاركة في كأس أوروبا في سلوفاكيا، وبطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية في أغسطس المقبل، ضمن برنامج الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2026.

ويبدأ المنتخب معسكره الخارجي في سلوفاكيا من 15 يوليو إلى 10 أغسطس 2026، قبل كأس أوروبا، ثم ينتقل إلى معسكر خارجي آخر في جيرونا الإسبانية من 11 إلى 28 أغسطس، تمهيداً لبطولة العالم في أميركا من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

كما يتضمن برنامج الإعداد إقامة معسكر خارجي لدراجي الطريق والمضمار في كل من ماليزيا من 13 إلى 28 سبتمبر، والصين من 29 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، وصولاً إلى المشاركة في بطولة العالم للمضمار بهولندا المقررة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.

من جهة أخرى، يفتتح منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة آسيا للمضمار التي تستضيفها الفلبين يوم 27 مارس الجاري، بقائمة تضم اللاعبين أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسلامة الخاطري، للمنافسة في سباقات السرعة والمطاردة الفردية، والإقصاء والسكراتش والكيلو.