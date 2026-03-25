بنهاشم يرحل عن تدريب الوداد المغربي بالتراضي

أعلن الوداد الرياضي المنافس في الدوري ‌المغربي ​للمحترفين لكرة القدم رحيل محمد أمين بنهاشم عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وقال الوداد في بيان عبر صفحته ⁠على فيسبوك إنه «قرر الانفصال عن محمد أمين بنهاشم مدرباً للفريق الأول، بالتراضي بين الطرفين»، وقدم له الشكر «على كل ما قدمه من مجهودات خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح». وجاء ذلك عقب خروج الوداد من دور الثمانية بكأس الكونفدرالية على يد ​أولمبيك آسفي. ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 نقطة حصدها خلال 12 مباراة ويتأخر ​بفارق نقطة واحدة خلف الرجاء الرياضي الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.