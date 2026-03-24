الإنجليزي كريس وود بطل موسم جولة «مينا للغولف»

أعلنت جولة مينا للغولف عن فوز الإنجليزي كريس وود بلقب بطل موسم 2025-2026، بعدما جمع اللاعب 59,320 نقطة في ثماني بطولات أقيمت ضمن الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة عالمياً باعتبارها الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي.

واحتل الإسباني خوان سالاما المركز الثاني برصيد 33050 نقطة، وجاء الفرنسي بيير بينو في المركز الثالث برصيد 31531 نقطة، والويلزي جاك ديفيدسون في المركز الرابع برصيد 30355 نقطة، وذلك بعد تأكيد ترتيب التصنيف النهائي لجولة مينا للجولف التي شهدت هذا الموسم إقامة بطولات في البرتغال، ومصر، والمغرب.