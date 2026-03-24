الجواد «جيافيلوتو» يشارك للمرة الرابعة في «كأس دبي العالمي»

يسجل الجواد البريطاني «جيافيلوتو»، بإشراف مدربه ماركو بوتي، عودته للمرة الرابعة إلى أمسية «كأس دبي العالمي» يوم السبت المقبل، حين يستهدف سباق «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار عشبي، والبالغ مجموع جوائزه ستة ملايين دولار، والمقرر في سادس أشواط الأمسية.

ويملك «جيافيلوتو» العديد من الإنجازات في السباقات المصنفة، أبرزها تتويجه في العام 2024 بلقب سباق «يوكشاير كب» و«برينس أوف ويلز ستيكس»، قبل أن يحقق إنجازه الأبرز بالفوز في سباق «هونغ كونغ» للفئة الأولى.

ويطمح الجواد في ظهوره الرابع على التوالي لتسجيل انتصاره الأول في أمسية «كأس دبي العالمي»، بعد ثلاث محاولات سابقة؛ اثنان منها في سباق «كأس دبي الذهبي» للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، حل فيهما تاسعًا وخامسًا على التوالي في نسختي 2023 و2024، قبل أن يخفض المسافة وينافس في نسخة العام الماضي ضمن سباق «دبي شيماء كلاسيك» للفئة الأولى «جروب 1»، حيث أنهى السباق في المركز الخامس.