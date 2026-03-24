لجنة الانضباط تعاقب مدرباً للتلفظ على الكادر الفني للفريق المنافس

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، توقيع عدة عقوبات وفق ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد.

وعاقبت اللجنة مدرب حراس نادي الجزيرة، ألبان جيبوت، بمنعه من مرافقة فريقه في مباراة واحدة، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد تلفظه على الكادر الفني للفريق المنافس خلال مباراة الجزيرة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة.

وفي مسابقة كأس الإمارات تحت 17 سنة، وجهت اللجنة إنذارًا لغرامة قدرها 5 آلاف درهم لمدرب نادي الوصل، لويس كارلوس، بسبب "قيامه بحركات غير مهذبة تجاه لاعبي الفريق المنافس. كما قررت إيقاف لاعب نادي شباب الأهلي، فارس علي عبدالله، ثلاث مباريات وغرامة 7,500 درهم لدفعه مدرب الفريق المنافس، وإيقاف زميله حمدان عيد سليمان خمس مباريات وغرامة 15 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، والتلفظ على جمهور الفريق المنافس.

وفي نفس المسابقة، أوقفت اللجنة لاعب نادي الوصل، آدم أحمد محروس، ثلاث مباريات وغرامة 11,250 درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي مجد، يوسف أبشر علي النويري، مباراتين وغرامة 10 آلاف درهم للتلفظ على مراقب المباراة، وذلك خلال مواجهة ضمن دوري أندية الدرجة الأولى.