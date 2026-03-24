إلغاء وديتي «الأبيض» أمام أرمينيا وجزر فارو خلال معسكر أبوظبي

دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، تجمعه الداخلي في العاصمة أبوظبي، ضمن فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري. وأدى الفريق أولى حصصه التدريبية على استاد مدينة زايد الرياضية، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو وجهازه الفني المساعد.

وأعلن اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المنتخب سيكتفي بأداء الحصص التدريبية خلال المعسكر الحالي، دون خوض أي مباريات دولية ودية.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبي أرمينيا وجزر فارو يومي 26 و30 من الشهر الجاري، قبل أن يتم إلغاؤهما.

وأوضح اتحاد الكرة أن قائمة «الأبيض» في المعسكر الحالي تضم كلاً من: علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جواو بيدرو ليما، ساشا إيفكوفيتش، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسيكي، محمد ربيع، جيلهيرمي داسيلفا، علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، عصام فايز، يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كمارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.

وقرر الجهاز الفني ضم لاعب نادي بني ياس، سهيل النوبي، إلى القائمة، فيما تم استبعاد لاعب نادي الجزيرة، ماركوس ميلوني، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه، وحاجته للعلاج والراحة.