تحديد مواعيد دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تحديث جديد يتعلق بنظام إقامة الأدوار الإقصائية في بطولات الأندية، وذلك بعد التأجيل السابق لمباريات مطلع مارس الجاري.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن جميع مباريات الأدوار النهائية لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026 ستقام بنظام التجمع، بحيث تُلعب المباريات من جولة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب.

وبحسب القرار، ستقام مواجهات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذلك قبل انطلاق الأدوار النهائية للبطولة.

ومن المقرر أن تستضيف جدة أيضًا الأدوار النهائية خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، في نسخة مرتقبة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين أبرز أندية القارة الآسيوية.

ويلتقي ضمن منافسات دور الـ16 فريق شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، فيما يواجه الوحدة نظيره الاتحاد السعودي.