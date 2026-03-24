الكشف عن قميص منتخب الإمارات الاحتياطي الجديد

كشفت أديداس عن الأطقم الاحتياطية الرسمية لجميع منتخبات كرة القدم الشريكة والبالغ عددها 25، بما في ذلك 13 دولة تأهلت لبطولة كأس العالم ‎2026 ومن بينهم منتخب الإمارات الذي سيرتدي الطقم الاحتياطي الجديد خلال الموسم الدولي للعام 2026.

وقال بيان رسمي أن قميص منتخب الإمارات الاحتياطي "استوحي من علامة شعار اتحاد كرة القدم. ويتباهى الطقم الذي يأتي بلون أحمر غامق أساسي بمظهر أخّاذ مع تصميم بدرجة أخف من اللون الأحمر على كامله مزين بتفاصيل بيضاء أنيقة. يستوحي التصميم الهندسي تفاصيله من شكل الدرع الذي يظهر على شعار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. ويأتي العلم الوطني الإماراتي ليُزيّن الجهة الخلفية للرقبة بلمسة تُضفي إحساساً بالفخر".